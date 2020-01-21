初三、初四最冷！初二起全台有雨　氣象局：玉山、合歡山降雪機率高

▲今年農曆過年全台濕答答。（圖／記者李毓康攝）



記者蕭筠／台北報導

過年濕答答！今（21）日起至小年夜全台各地回暖，太陽紛紛出來露臉，北部、東北部、花蓮地區高溫約有23至25度、中南部26至27度、台東26至27度。中央氣象局指出，大年初一開始變天，一道新鋒面接近加上東北季風增強伴隨充沛水氣，初二（26日）到初五（29日）全台有雨，尤其初三（27日）、初四（28日）最冷，玉山、合歡山都有機會降雪。

氣象局預報員陳建安表示，今日起到小年夜（23日）全台都是多雲到晴的天氣型態，僅有東部地區會有局部短暫雨，氣溫部分也回暖許多，各地高溫來到27度以上，中南部可能達29度，除夕（24日）當天天氣大致穩定，不過東北季風逐漸增強，再加上北邊涼空氣南下，北台灣高溫略降2度左右、雲量增多，會有零星小飄雨機率。

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▲初三、初四最冷。（圖／記者李毓康攝）



大年初一（25日）起開始變天，新一道鋒面接近、東北季風增強，隨著冷空氣伴隨著充沛水氣影響，全台各地初二（26日）至初五（29日）通通有雨，尤其初三（27日）、初四（28日）2天水氣最多也最冷，北台灣只剩14度，中部也僅有15度，南部、花東地區低溫17度。另初三至初四，3000公尺以上高山降雪機率大增，例如合歡山、雪山等，玉山估初二至初四最有降雪可能。

▲賈新興提醒民眾過年天氣變化大要多注意保暖。（圖／翻攝賈新興臉書）

天氣風險公司總監賈新興稍早也在臉書發布過年天氣，他指出除夕前全台各地都是溫暖穩定的天氣型態，除夕後雲量漸漸增多，大年初一晚降雨現象更明顯，將呈現全台有雨的情形，而中南部局部地區雨勢明顯，估一路下到初四（28日），28日起則因受北風影響，溫度大降，台北低溫有機會跌破11.6度，低溫情形預測持續至30日清晨，提醒民眾過年期間要多注意。

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