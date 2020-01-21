初五冷空氣直衝南下！挑戰入冬「首波寒流」　春節最新氣溫趨勢出爐

▲天氣風險指出，初五開工日冷空氣直衝南下，有機會挑戰近2年來首波寒流。（圖／中央氣象局）

記者賴文萱／台北報導

春節連假即將要展開，天氣風險用一張圖說明春節期間溫度趨勢，今年過年將是「先暖後冷」，初一前氣溫大幅回暖、初二起開始下滑，到了初五開工將是最冷的時候，有機會挑戰近2年來首波寒流。

天氣風險說，今年過年是「先暖後冷」，究竟多暖、會變多冷？小編用一張歐洲模式模擬的氣溫變化圖（以台北為例）來說明。

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▲一張圖看春節氣溫趨勢，初一前大回暖、初二溫度下滑，初五最冷。（圖／翻攝自天氣風險）

初一前大幅回暖，隨著風向慢慢轉偏東風、東南風，各地氣溫穩定的回升，到了除夕、初一甚至會有點悶熱的感覺，北部高溫24-26度，南部26-29度。

初二起氣溫下滑，鋒面與華南雲雨帶接近、通過，初三初四全台灣都有下雨的機會，各地氣溫也明顯轉涼。初五開工最冷，乾冷空氣直衝而下，目前模式預報北部有10-12度低溫，有機會挑戰近兩年來的首波「寒流」。

氣象預報員陳建安則表示，明天及小年夜各地穩定，大多是晴到多雲天氣，僅東半部有局部短暫雨，各地高溫都在25度以上，西半部會更高可達27度以上，但要留意日夜溫差大。

▲氣象局說，除夕開始水氣漸多，初二至初四全台有雨，高山有機會下雪。（圖／中央氣象局）

除夕及大年初一將開始變天，這時會有一道鋒面位於台灣北部海面，東半部跟北部地區將有局部短暫雨，中南部則可維持多雲到晴。氣溫方面，北台灣高溫跟前幾天相比，將下降2度左右，從原本的26-27度，降至24-25度。

但最明顯變天時間則是從大年初二開始，氣象局說，鋒面通過加上隨後東北季風增強影響，這波強度已逼近大陸冷氣團等級，初二至初四溫度逐步往下降，初三、四北部低溫剩14-15度，其他地區溫度也會下滑。

▲初二到初四全台有雨，尤其初三、四水氣特別多，部分地區將出現明顯雨勢。（圖／記者李毓康攝）

這波冷空氣伴隨相當旺盛的水氣，初二到初四幾乎是全台有雨，尤其初三、四水氣特別多，華南雲雨區東移情況下，局部地區會有明顯雨勢。

另外，初二到初四溫度下降加上水氣又多，氣象局也預報2500公尺以上高山有下雪可能，若水氣根溫度配合，玉山26-28日、合歡山27-28日都有機會下雪。