快訊／俄羅斯軍方：40名敘利亞軍人慘遭突襲身亡　80人重傷

記者陳亭伃/綜合報導

本月初敘利亞官方媒體表示,伊德利卜武裝份子多次違反停火協議,採取武裝行動,兩造局勢再升溫,大馬士革也恢復對伊德利卜武裝份子的軍事報復。

根據俄羅斯《衛星通訊社》報導,俄羅斯國防部表示,23日敘利亞伊德利卜省武裝份子突發動襲擊,造成40名敘利亞士兵喪生、80人重傷。此外,報導中也提到,東南部的戰火中至少擊斃50名聖戰份子。

此外,在襲擊當下伊德利卜武裝份子突破敘利亞軍隊防線,佔領至少兩個軍事典,逼迫政府撤退。

