俄羅斯「新內閣」就位！　國防、外交部長留任原因曝光　

▲俄羅斯國防部長紹伊古（Sergei Shoigu）在新內閣留任。（圖／達志影像／美聯社）



記者林彥臣／綜合報導

俄羅斯總統普丁簽署新一任政府官員的就職命令，其中最引人矚目的是大部分官員幾乎換新，但是國防部長紹伊古（Sergei Shoigu）與外交部長拉夫羅夫（Sergei Lavrov）留任卻相當引人矚目。《俄新社》報導指出，紹伊古和拉夫羅夫的留任意味著，普丁對俄目前的防務和外交政策都十分滿意。

▲俄羅斯新任總理米舒斯金。（圖／達志影像／美聯社）



1月15日，俄羅斯總理梅德韋傑夫（Dmitry Medvedev）宣布俄政府總辭，普丁16日任命米舒斯金（Mikhail Mishustin）為新一任聯邦政府總理。1月21日俄總統網站發佈公告說，普丁當天簽署命令，任命新一屆俄政府成員。

公告稱，根據日前俄總統普丁批准的新內閣結構，此次共任命9名政府副總理，包括第一副總理、副總理、俄遠東聯邦區總統全權代表等職位。

▲ 俄羅斯外交部長拉夫羅夫（Sergei Lavrov）（圖／達志影像／美聯社）

根據《俄新社》報導，俄羅斯國際事務理事會主任科爾圖諾夫（Andrey Kortunov）這說明，普丁對俄羅斯的國防與外交政策總體上很滿意，他認為沒有必要改變這一點，「更換部長更有可能給我們的外交政策帶來新的壓力」。

科爾圖諾夫還強調說，這也體現了俄羅斯外交政策的一致性和連續性「我認為這也是一個向其他人發出的信號，包括向我們的國際合作夥伴，即無論國內發生什麼變化，俄羅斯的外交政策都具有一致性」。

科爾圖諾夫接受俄羅斯《消息報》採訪時評論指出，「說到拉夫羅夫，當然，他是一個在國際舞台上非常重要的人物，受到了包括他對手在內的不少人的尊重。因此我認為，取代這位現任外交部長並非易事」。

俄總統網站公佈的政府各部門負責人的任命，在此次任命的21位部長級官員中，只有國防部長紹伊古、外交部長拉夫羅夫和財政部長西盧安諾夫（Anton Siluanov）留任。

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