俄羅斯最大政治秀！普丁安插「政治素人」卡位總理　替2024卸任後鋪路

▲俄羅斯總統普丁（左）與原總理梅德韋傑夫（右）。（圖／達志影像／美聯社）



記者張方瑀／綜合報導

俄羅斯總理梅德韋傑夫（Dmitry Medvedev）日前宣布率內閣總辭，而根據《衛報》報導，這些內閣首長直到最後一刻，才知道自己要「被辭職」。分析人士指出，儘管總統普丁已經宣布不會修憲延長總統任期，但並不代表他會離開權力核心，並強調，新上任的總理米舒斯金只是一個「卡位者」。

普丁（Vladimir Putin）15日晚間表示，同意憲法中總統不得再次尋求連任的規定，將在2024年結束總統任期；梅德韋傑夫也立即宣布內閣總辭。莫斯科政治專家加澤（Konstantin Gaaze）向《衛報》表示，內閣成員事前都不曉得這件事，「他們被叫去和總統、總理會面，他們不知道發生了什麼事。」加澤形容，「這簡直是俄羅斯有史以來最大的政治秀。」

▲俄羅斯新任總理米舒斯金。（圖／達志影像／美聯社）



俄羅斯國會也在16日壓倒性票數，支持普丁推薦的米舒斯金（Mikhail Mishustin）成為新任總理。《衛報》指出，普丁之所以選擇政治色彩單薄的米舒斯金接任，目的就是為了要替2024年後的掌權鋪路。

莫斯科政治顧問米臣可（Evgeny Minchenko）認為，現年53歲的米舒斯金已擔任聯邦稅務局長長達8年，對普丁非常忠心，「普丁已不是第一次尋找技術性官僚擔任負責人。」

卡內基莫斯科中心（Carnegie Moscow Center）專家斯坦諾瓦婭（Tatiana Stanovaya）表示，「米舒斯金沒有任何政治經驗、不受選民歡迎、不屬於普丁的政治決策核心，他可能只是一個技術性的『卡位者』。」

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