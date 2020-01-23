女翻出家裡150本存摺「爸原來這麼有錢」　一聽真相才知暖心善舉

▲女子在家中翻出150多本存摺。（圖／翻攝自現代快報）

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大陸江蘇有一名女子，日前在家中整理衣櫃時，無意間發生一個小木箱，她好奇打開一看，裡面竟然有150多本的存摺，還開心問爸爸「原來我們家這麼有錢啊？」爸爸卻對她說：「這不是我們家的錢！」事後詢問真相，才發現背後藏著一段暖心的故事。

據陸媒《現代快報》報導，一名家住江蘇揚州的女子，她表示看到家裡藏有150多本存摺，算一算戶頭的錢，加起來超過20萬人民幣（約新台幣87萬），但她的父親卻說：「這些不是我們家的錢。」

原來這位女子的父親叫周維忠，是地方供電所的職員，他因為工作關係，每天幾乎都要跑銀行，他除了為公務而跑，也私下為村內的150多戶，身體不好、行動不便或年紀大的「特殊村民」跑銀行，所以這些不方便自己上銀行辦事的特殊族群，會把自己的存摺或銀行卡交給他保管，等到需要繳費時，這位女子的父親，就會向這些長輩族群收錢，協助帶到銀行存放，儼然是這些年長、特殊族群的「行動銀行」。

周維忠看到有困難的村民，都會主動幫忙；有時候村民不在家，但電費急著繳納，周維忠還幫忙墊付。最近幾年大家開始會利用手機繳費，因此周維忠手頭的存摺數也慢慢減少，目前大概剩下150多本，他說：「 就算只剩下最後一本，也會把這份服務工作繼續做下去。」

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