春節「風水4禁忌」！千萬別「打破物品」...免得家破、財破衰整年

▲農曆新年期間，包括居家打掃、生活習慣與風水規劃，都有一些眉角要注意。（圖／示意圖，翻攝自pixabay）

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農曆新年來了，想要迎接好運氣到新的年度，包括居家打掃、送神迎神，乃至於生活習慣，都必須在新年期間有些微調整，命理老師謝沅瑾提醒，迎接新年到，有些風水地雷別亂踩，以免壞了一整年的好運勢。

禁忌1：新年掃地要注意，別把財氣掃出去

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風水上認為住家有無形財氣、旺氣，在農曆新年是最旺盛的時候，如果在新的一年一開始，就忙著掃地、吸地板，會被解讀是把財氣、好運掃出門。而過年期間第一次掃地時，要從屋外往屋內掃，可取得把錢財掃進門的好彩頭。

禁忌2：過年不倒垃圾，防把財氣送出門

民間一般都會等到大年初三「送窮日」，才會開始打掃、清垃圾；比較講究的甚至會等到初五迎完財神後，才開始清掃、倒垃圾。

禁忌3：易碎物品要注意，避免家破財破

過年期間要盡量小心避免打破碗盤、花瓶等玻璃或陶瓷製品，因為過年期間打碎物品，象徵家破和財破。如果不小心打破，計得要趕緊說句：「碎碎平安。」也就是「歲歲平安」的諧音來化解。並把碎掉的物品先用紅紙包起來，等初三或初五再丟棄。

禁忌4：風水小物突斷裂，快到廟拜拜保平安

另外如果在過年期間，家中的物品，特別是神桌上的物件，在沒有外力的狀況下突然斷裂掉落，在風水上來說算是不好的兆頭，除了要趕快清除、更新外，最好快到廟裡拜拜，祈求神明保佑。

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