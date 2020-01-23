除夕拜「地基主」有眉角！命理師曝最佳開運時間：可保一年平安順遂

▲除夕地基主怎麼拜？命理師謝沅瑾曝最佳開運時間。（圖／翻攝自謝沅瑾臉書）

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地基主又稱地主神、地主公、地靈公、厝宅公等，是住宅、房舍的守護靈，是一種民間信仰。除夕當天不少人也會準備菜餚祭拜地基主，祈求住家一整年平安。命理師謝沅瑾也在臉書上曝光「如何祭拜地基主」的秘訣，讓你新的一年平安順遂。

命理師謝沅瑾在臉書上分享「除夕拜地基主要點」，他解釋，地基主原本是古代對於地基的崇拜，在傳統的信仰中認為萬物都有神靈，像是門有門神、灶有灶神、井有井神等。對於地基的崇拜，後來慢慢轉變為對歷代住於這片土地之上的人的祭祀。換言之，地基主就是住在這個房子裡，更精確的說，是蓋房子的這塊地上的歷代住民。因此傳統上地基主是沒有神像的，高矮胖瘦、男女老少都有。

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因為地基主是房子裡曾經住過的歷代住民，因此祭拜的範圍以房子範圍內為主。一般大多在廚房擺一張小桌子，朝屋後方向祭拜，如果空間不夠，也可以把流理台當供桌，朝流理台方向祭拜即可。謝沅瑾也特別提醒，最佳祭拜時間應該選擇下午2點以後、晚上7點以前。

至於祭拜的供品也很簡易，謝沅瑾指出，日常家裡的飯菜拿來祭拜即可，也可以準備一個雞腿便當，加上3杯酒、2副碗筷跟紙錢。如果想要準備豐盛一點，謝沅瑾建議，可準備6道菜、1鍋飯、3杯酒、2副碗筷及紙錢，原則上只要有飯、菜、肉、湯跟酒即可。

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