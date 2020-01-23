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武漢「封城」台商半夜收行李　趕1千公里路「從廣州搭機回台」

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▲▼武漢肺炎北京機場人潮。（圖／達志影像／美聯社）

▲武漢機場關閉，從武漢飛往北京的班機也取消。（圖／達志影像／美聯社）

記者蔡紹堅／台北報導

大陸官方為防範武漢肺炎擴散，23日凌晨宣布上午10點起武漢市公車、地鐵、渡輪以及長途客運全停駛，機場、火車站也關閉。「封城」消息一傳出，許多原定23、24日返台的台商、台青，半夜立刻出門，要趕在10點前離開武漢，好到廣州等其它城市轉機。

▼因應疫情，機場人人都戴上口罩。（圖／達志影像／美聯社）

▲▼武漢肺炎北京機場人潮。（圖／達志影像／美聯社）

在武漢就業的台青小陳（化名）表示，他因為工作性質的關係，一直忙到小年夜才放假，返台的航班買在23日，但沒想到疫情上升，機場突然關閉，等於飛機是搭不到了，「收到通知的當下已經半夜，我本來準備睡覺了，想說明天就可以回家，很開心，但看到機場、火車站都要關閉，我嚇到馬上跳下床！」

小陳提到，跟他一樣在小年夜、除夕才要回台的台青還不少，大家收到通知以後都不敢睡覺，在群組討論對策，最後都一致認為，就算現在買不到其它機場的返台機票，也一定要在10點「封城」前先離開武漢，「我下床後馬上收拾行李，然後上網搶到廣州回台的機票，接著馬上出門，大概凌晨3點吧，到廣州天都亮了，真的是跟時間賽跑！」

小陳指出，他認識的朋友大部分都已經在其它城市的機場等飛機了，就算沒有買到機票的，現在也已經離開武漢，「肺炎疫情這周突然變得很嚴重，這幾天都很擔心台灣會把航班暫停，但沒想到是武漢先關閉機場了，除了擔心不能回家過年，大家最怕的還是疫情又進一步上升。」

▼武漢醫護人員全副武裝。（圖／路透社）

▲▼武漢.武漢肺炎,武漢華南海鮮市場,新型冠狀病毒。（圖／路透社）

小陳坦言，相較於台灣的醫療，他對大陸的醫療不太信任，所以聽說有女台商發燒也寧願撐到回台灣，不算是太意外，「在大陸看過病都知道，這裡的醫院像菜市場，人非常多，加上疫情擴散，就算沒有染病，去了可能也會被感染，加上現在已經好幾百個確診病例了，醫院資源有限，受到的照護一定會打折扣。」

小陳還說，幸好這次大選投票跟過年的時間很接近，寒假又放得早，不論是台商還是台商，大部分人都在選舉那周就先回來了，不然可能會有很多人都被困在武漢，「我認識的台灣朋友都已經離開武漢了，少數人是沒有要回台灣過年的，應該還有一些人來不及在10點前走的，因為大眾運輸都停駛，現在大概只能開車出去，再轉往其它城市回來。」

此外，武漢台協會長、斯米克美加集團總裁蕭永瑞表示，據她了解，大部分台商、台生都已經在大選前返台，有部分人因為工作又來到武漢，但也在先幾天陸續回台，還留在武漢的大多是原本就沒計畫要返台的台商，不過，她的確有聽說一名台商因機場關閉，回不了台灣非常焦急，可能會先轉往別的城市，再搭機回台。

▼武漢「華南海鮮市場」仍被封鎖。（圖／路透社）

▲▼武漢.武漢肺炎,武漢華南海鮮市場,新型冠狀病毒。（圖／路透社）

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