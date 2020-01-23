疾管署發布「24個重要QA」！防疫武漢肺炎、認識2019新型冠狀病毒

▲因應武漢肺炎，桃園機場二航廈保全、地勤人員、旅客都戴上口罩。（圖／記者呂佳賢攝）



記者林育綾／綜合報導

武漢肺炎疫情備受關注，截至23日14時最新消息指出，「2019新型冠狀病毒」在全中國大陸已經累積616例、17人死亡，而台灣目前累積1名病例，世界衛生組織(WHO) 不排除有「持續性人傳人」的情形。我國衛生福利部疾病管制署也針對此新型冠狀病毒，於官網發布24個常見QA，邀請民眾一同認識疾病、做好防疫。

以下資料摘自《衛生福利部疾病管制署》：

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Q1. 什麼是冠狀病毒？

冠狀病毒（Coronavirus [CoV]）為具外套膜（envelope）的病毒，在電子顯微鏡下可看到類似皇冠的突起因此得名。

Q2. 冠狀病毒屬會造成什麼樣的人類疾病？

人類感染冠狀病毒以呼吸道症狀為主，包括鼻塞、流鼻水、咳嗽、發燒等一般上呼吸道感染症狀，但嚴重急性呼吸道症候群冠狀病毒（SARS-CoV）、中東呼吸症候群冠狀病毒（MERS-CoV）與新型冠狀病毒（2019-nCoV）感染後比一般人類冠狀病毒症狀嚴重，部分個案可能出現嚴重的肺炎與呼吸衰竭等。



Q3. 冠狀病毒會造成動物的疾病嗎？

除已知會感染人類的病毒以外，其他的動物包括蝙蝠、豬、牛、火雞、貓、狗、雪貂等都有可能感染特定的動物冠狀病毒。而且還有些零星的動物傳染給人類的報告。

Q4. 動物的冠狀病毒感染會傳染給人類造成疾病嗎？怎麼傳給人類？

冠狀病毒會引起人類和脊椎動物的疾病，屬於人畜共通傳染疾病。大部分的人類冠狀病毒都是因為直接接觸到帶有病毒的分泌物或飛沫傳染為主。有部分動物的冠狀病毒會讓動物出現腹瀉症狀，可以在糞便當中找到病毒，因此也有可能藉由接觸到感染動物的糞便而傳播。

2002年發現的嚴重急性呼吸道症候群（SARS）與接觸到冠狀病毒感染之麝香貓或蝙蝠等動物可能有關；2012年發現的中東呼吸症候群冠狀病毒感染症（MERS）與接觸駱駝或飲用駱駝奶有關。

Q5. 2019新型冠狀病毒是什麼？是怎麼被發現的？

這是2019年底在中國湖北省武漢市被發現的一個新的冠狀病毒。最初是世界衛生組織於2019年12月31日接獲報告，中國當局在湖北省武漢市發現40多人感染一種新的病毒。這病毒是一種之前沒有鑑定出來過的冠狀病毒，所以世界衛生組織暫時將之命名為2019新型冠狀病毒。



Q6. 2019新型冠狀病毒在哪裡傳播？

除了發現病毒的中國湖北省武漢市以外，中國其他省市也陸續出現病例，如北京、天津、上海還有廣東等地。此外，其他國家與地區，如港澳、日本、泰國、南韓，和美國也有發現確認案例（截至2020年1月22日）。這些案例大多曾在武漢旅遊或居住。

Q8. 2019新型冠狀病毒怎麼傳播？

目前對2019新型冠狀病毒的完整傳播途徑，尚未完全瞭解。當2019年12月武漢不明原因肺炎疫情發生時，案例多數曾至有賣野味的華南海鮮市場活動，此市場的環境檢體雖檢出2019新型冠狀病毒，但感染源仍無法釐清。

除此，從發病個案的流行病學資訊來看，亦有家庭群聚與醫護人員感染的個案報告，因此高度懷疑可藉由近距離飛沫、直接或間接接觸病人的口鼻分泌物或體液而增加人傳人之感染風險。

Q9. 感染2019新型冠狀病毒會有什麼症狀？會很嚴重嗎？

根據中國衞生部門公布資料，目前已知個案罹患新型冠狀病毒感染症狀之臨床表現為發燒、四肢無力，呼吸道症狀以乾咳為主，有些人可能出現呼吸困難。嚴重時可能進展至嚴重肺炎、呼吸道窘迫症候群或多重器官衰竭、休克等。 依據目前的流行病學資訊，患者大多數能康復，但也有死亡病例，死亡個案多具有潛在病史，如糖尿病、慢性肝病、腎功能不全、心血管疾病等。

Q10. 我要怎麼預防感染2019新型冠狀病毒？

目前未有疫苗可用來預防冠狀病毒感染。預防措施與其他呼吸道感染相同，包括勤洗手、配戴外科口罩，儘量避免出入人潮擁擠、空氣不流通的公共場所，且避免接觸野生動物與禽類。



Q11. 感染2019新型冠狀病毒要怎麼治療？

目前這個病毒感染後尚無特定有效藥物可供治療，建議依個案臨床症狀或病況，給予適當支持性醫療處置，會有成效。



Q12.搭乘大眾交通工具的時候，需要擔心2019新型冠狀病毒感染嗎？

前往2019新型冠狀病毒感染流行區或在當地搭乘大眾交通工具時，預防措施建議與預防呼吸道感染相同，可配戴外科口罩，請參考Q10。



Q13. 除了上呼吸道症狀，2019新型冠狀病毒感染者還可能有其他的症狀嗎？

根據中國衞生部門公布資料，已知個案罹患新型冠狀病毒感染時之臨床表現為發燒、四肢無力，呼吸道症狀以乾咳為主，有些人可能出現呼吸困難或其他肺炎症狀。嚴重時可能進展至嚴重肺炎、呼吸道窘迫症候群或多重器官衰竭、休克等。唯目前仍欠缺完整流病資訊， 除上述症狀外，感染者是否還有其他臨床症狀目前未知。



Q14.我被告知是2019新型冠狀病毒病人的接觸者，現在有發燒、咳嗽等呼吸道症狀，要怎麼辦？

如果您過去14天內曾到2019新型冠狀病毒流行地區旅遊或居住，或被衛生單位之公衛人員告知是2019新型冠狀病毒病人的接觸者時，若於健康監測期間有發燒或呼吸道症狀時，請立即佩戴外科口罩，主動與縣市衛生局聯繫，或請立即撥打1922防疫專線協助，依指示儘速就醫。就診時務必主動告知旅遊史，職業暴露，有關的暴露，以及身邊是否有其他人有類似的症狀。

Q15. 2019新型冠狀病毒的潛伏期是多久？

潛伏期是從暴露病毒至可能發病的這段觀察時間，依據世界衛生組織與中國大陸官方資訊，2019新型冠狀病毒感染之潛伏期為2至12天（平均7天），但若曾前往流行地區或曾接觸疑似2019新型冠狀病毒感染之病人，目前仍維持需健康監測14天。

Q16. 要在哪裡看到國際疫情？

疾病管制署會以最快的時間更新國際疫情的消息，請參考：http://at.cdc.tw/8099yV



Q17. 要在哪裡可以看國內最新疫情變化及防疫建議？

疾病管制署會以最快的時間更新國內疫情的消息並提供防疫的建議，請參考：http://at.cdc.tw/1d505Z



Q18. 怎麼診斷2019新型冠狀病毒？

冠狀病毒不容易以組織培養方式分離出來。反轉錄即時聚合酶連鎖反應（RT-PCR）為人類冠狀病毒之檢驗首選，且可研究其流行病學與病毒演化。

Q19. 疾病管制署怎麼防止疾病從境外移入？

自2003年SARS疫情開始，台灣就已在國際港埠針對所有的國際航班做發燒篩檢，並針對個案旅遊史進行相關檢疫評估。因應這次中國武漢的新型冠狀病毒感染，中央流行疫情指揮中心持續加強國外疫情監測與邊境管制措施，針對國際及小三通港埠之入境發燒旅客全面詢問武漢旅遊史及進行健康評估是否符合後送就醫條件，以阻止疫情擴大到社區。若不符合後送就醫條件且有上呼吸道症狀感染之入境旅客，需填寫「傳染病防制調查表」並收到「入境健康異常旅客配合衛生措施及健康管理敬告單」，目的在加強港埠檢疫措施，並對民眾風險溝通與衛教宣導，守護國內防疫安全。



Q20. 如果一定要去有疫情的地區，要怎麼保護自己？

在當地期間，您應該：

一、落實肥皂勤洗手、咳嗽戴口罩等個人防護措施。

二、避免出入販售活體動物之市場或當地醫療院所等高風險公共場所。

三、避免接觸活體動物及動物屍體。

四、避免食用生肉及生蛋。

五、如出現類流感（如發燒[≧38℃]、咳嗽等）症狀，應戴上口罩儘快就醫。



返國後，您應該：



一、返國入境時如出現發燒或類流感症狀，主動告知航空公司人員及機場港口檢疫人員。

二、返家後如出現上述症狀，撥打防疫專線1922，並戴上口罩儘快就醫，就醫時告知醫師旅遊史、接觸史及不適症狀等。

三、生病在家休息，不出門，減少或避免與他人接觸。

四、咳嗽或打噴嚏時，使用紙巾或衣袖遮住口鼻。

五、有呼吸道症狀應持續戴口罩。

Q21. 我沒有去過武漢地區，現在剛從中國大陸回來，身體不舒服，要到哪裡就醫快篩？

如果您過去14天內曾至大陸地區旅遊或居住，有發燒或呼吸道症狀的話，請配戴口罩候診。就診時務必主動告知旅遊史，職業暴露，有關的暴露，以及身邊是否有其他人有類似的症狀。2019新型冠狀病毒感染目前沒有快速篩檢的方式。



Q22. 疾管署為甚麼不趕快公布武漢以外的旅遊警訊，這樣怎麼處理旅行退費事宜？

疾病管制署的旅遊警示會依照疫情的發展即時公布。

Q23. 現在還可以去中國武漢嗎?

疾病管制署已於2020年1月21日發佈中國大陸武漢市的第三級旅遊警示：警告，建議避免所有非必要的旅遊。



Q24. 2019年新型冠狀病毒要怎麼消毒?

一般的環境，如家具、廚房，消毒可以用1：100的稀釋漂白水（500 ppm）。浴室或馬桶表面則應使用1：10的稀釋漂白水（5000 ppm）消毒。消毒應該每天一次，並使用當天泡製的漂白水。室內空氣則需靠良好的通風以維持空氣清潔。詳細建議請參考：「醫療機構因應嚴重特殊傳染傳染性肺炎感染管制措施指引」。