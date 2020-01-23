華聞快遞／2019年海南省GDP達5308.94億元人民幣

▲2019年海南省GDP達5308.94億元人民幣。（圖／翻攝自中新網）

《海南》：2019年海南省GDP達5308.94億元人民幣

海南省統計局22日通報2019年海南省經濟運行情況。經大陸國家統計局統一核算，2019年海南省地區生產總值完成5308.94億元人民幣，按可比價格計算，比上年增長5.8%。（中新社）

《天津》：天津市高品質發展成效顯著 新動能引育成效明顯

天津市統計局23日公佈， 2019年天津市生產總值14104.28億元人民幣，按可比價格計算，年增率增長4.8%，增速比上年加快1.2個百分點，經濟運行穩中向好，高品質發展成效顯著，新動能引育成效明顯。（中新社）

《西藏》：西藏去年城鄉居民收入增速居大陸第一

2019年西藏全體居民人均可支配收入19501元人民幣，年增率增長12.8%，增速位列大陸第一；生產總值1697.82億元人民幣，增長8.1%，增速位居大陸第二。（人民日報）

《天津》：2019年天津口岸對「一帶一路」沿線國家貿易值年增率增長4%

天津海關22日公佈，2019年天津口岸與「一帶一路」沿線國家貿易進出口總值為3748.2億元人民幣，比去年同期增長4%；其中，出口2392.5億元人民幣，進口1355.7億元人民幣。（中新網）

▲成都高新綜保區進出口總額連續21個月居大陸首位。（圖／翻攝自中新網）

《新疆》：2019年新疆農村居民收入增速創3年來新高

新疆農村居民人均可支配收入2019年達13122元人民幣，年增率增長9.6%，增速創2016年以來新高。（中新社）

《四川》：成都高新綜保區進出口總額連續21個月居大陸首位

成都高新綜合保稅區2019年進出口總額達3827億元人民幣（不含雙流園區），年增率增長24%，占四川省外貿進出口總額的57%，進出口總額已連續21個月在大陸近百個綜保區中蟬聯首位，成為拉動四川省外貿進出口增長的主要力量。（中新網）

《重慶》：從「小機場」到「大空港」 重慶機場搭連接世界「繁榮之橋」

重慶江北國際機場22日迎來開航30周年。從開航時的11條航線到2019年底的366條航線，30年間，重慶江北國際機場搭建起中國中西部地區唯一直轄市連接世界的「繁榮之橋」。（中新網）

《山東》: 濟南高新區上線「人才有價」平台 破解中小企業資金難題

濟南高新區研發的身價評估平台「人才有價」去年5月正式上線。測試者只需在機器或手機APP上簡單操作，即可得出身價資訊、崗位價值和金融價值。首個嘗鮮的企業已憑此獲得金融投資，解了燃眉之急。（人民日報）

▼2019年天津口岸對「一帶一路」沿線國家貿易值年增率增長4%。（圖／翻攝自中新網）