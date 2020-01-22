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大陸 大陸焦點 華聞快遞 特派現場 雲視頻

華聞快遞／福建泉州獲批設立首個保稅物流中心

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▲繁忙的泉州石獅石湖港裝卸區。（中新社）

▲繁忙的泉州石獅石湖港裝卸區。（中新社）

《福建》福建泉州獲批設立首個保稅物流中心

福建泉州海關相關負責人22日接受採訪時表示，隨著泉州首個保稅物流中心的建設使用，將為當地鞋服紡織、建材家居、食品飲料、工藝美術等多個千億產業集群提供新型國際業務服務支撐。（中新社）

《廣東》廣州南沙自貿區創新融資租賃模式　與港澳互設機構

廣州市金融局21日通報，廣州南沙自貿區通過創新融資租賃模式，產業集聚效應凸顯，集中了該市80%以上數量的融資租賃企業，其中港澳資企業過半，該區還以與港澳互設融資租賃公司形式推動粵澳融資租賃深度融合。（中新社）

《山東》山東鋼鐵去年淨利潤年增率減少超七成

山東鋼鐵股份有限公司21日發布去（2019）年年度業績預減公告，經財務部門初步測算，預計2019年年度實現歸屬於上市公司股東的淨利潤與上年同期相比，將減少15.5億元（人民幣，下同）左右，年增率減少73.42%左右。歸屬於上市公司股東的扣除非經常性損益的淨利潤與上年同期相比，將減少22億元左右，年增率減少79.83%左右。（澎湃新聞）

《廣東》廣州天河花市開市　助貧困地區農特產品出山

一年一度的廣州天河迎春花市於22日至24日在廣州天河體育中心舉辦，現場人潮湧動。今年，廣州市天河區政府抓住廣州過年「走花街」的消費傳統，把貴州畢節、陝西寶塔和延川、梅州興寧、清遠連山等幫扶地區的農特產品帶到了消費能力強勁的天河花市展銷，助力貧困地區的農民增收脫貧。（中新社）

▲廣州天河迎春花市現場。（中新社）

▲廣州天河迎春花市現場。（中新社）

《北京》農業農村數據採集體系將於2025年建成

大陸農業農村部21日指出，農業農村部、中央網絡安全和信息化委員會辦公室日前印發《數字農業農村發展規劃（2019—2025年）》，對新時期推進數字農業農村建設的總體思路、發展目標、重點任務作出明確部署，擘畫了數位農業農村發展新藍圖。（中新社）

《北京》大陸央行開展300億​​元逆回購操作

中國人民銀行22日以利率招標方式開展了300億元的14天期限逆回購操作，當日無逆回購到期，央行實現淨投放300億元。據公告顯示，為維護銀行體系流動性合理充裕，期限為14天，中標利率為2.65%。（中新社）

《北京》五環內5G信號實現連續覆蓋

北京市通信管理局获悉，本市每天都有约4000人成为5G套餐的新用户，截至目前已有5万余人用上了自己人生的第一款5G套餐。截至10月底，北京市共計建設了5G基站14542個，城區五環路以內、郊區重要區域室外及重點應用區域已實現5G信號連續覆蓋。（北京日報）

《廣西》中國-東盟訊息港雲端智能產業創新研究院揭牌成立

中國-東盟信息港雲端智能創新產業研究院在南寧揭牌成立，重點打造雲端智能產業的人才聚集高地、構建雲端智能創新產業智庫、引入並支持雲端智能領軍企業發展、構建人工智能機器人教育體系、打造雲端智能創新應用示範，推動雲端智能產業生態發展，提升廣西產業數字化水平，助力廣西數字經濟建設，加速傳統產業轉型升級，帶動新興產業發展，未來5年助力廣西佈局雲端智能「蛙跳產業」發展，吸引雲端智能產業獨角獸企業落地發展。（中新社）

▼中國-東盟信息港雲端智能產業創新研究院揭牌儀式。（中新社）

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ET快訊
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