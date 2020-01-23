快來體驗「超可愛動物彩繪列車」　西部幹線也坐得到

▲新竹動物園推動物彩繪列車，加開台鐵基隆-苗栗區間車。（圖／新竹市政府提供，下同）

記者陳凱力／新竹報導

動物彩繪列車這些地方也能搭！新竹市政府表示，除了原本行駛台鐵六家線的動物彩繪列車，22日起台鐵西部縱貫線(基隆-苗栗)也增加一列動物彩繪列車，上午9點38分從基隆站發車，每日行駛於基隆與苗栗之間。市府表示，加開西部縱貫線後，從基隆、台北、汐止、桃園、中壢、竹南、苗栗等出發的旅客，也都有機會搭乘動物列車，在河馬、山羌、老虎、台灣獼猴陪伴下，前往新竹市立動物園。

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日前推出六家線（六家－新竹）動物彩繪列車獲得熱烈好評，因此市府再與台鐵合作，增加1組縱貫線動物列車（基隆-苗栗），從1月22日到3月中旬，搭乘行駛基隆到苗栗區間車，就有機會獲得超特別的返鄉體驗，也歡迎大家隨這列歡樂動物列車，一起前來探訪新竹動物園。

交通處也說，除了搭乘火車抵達新竹市，為讓春節旅客能更便利抵達動物園，市府也在「新竹火車站」(河馬線)及「新竹文創館」(山羌線)設立接駁站，除了除夕當天配合動物園休館停駛，小年夜(1/23)與過年期間(1/25-29，初一至初五)每日都有行駛，上午8:40首班車，歡迎民眾多加利用。

市府也提醒，動物彩繪列車六家線(六家-新竹)預計行駛至2月9日，西部縱貫幹線(基隆-苗栗)預計行駛至3月中旬，班次將配合台鐵調度，要搭乘列車的民眾請把握機會，歡迎過年期間前往新竹市立動物園走春小旅行。

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