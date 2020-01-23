武漢封城影片曝光！提前7小時「警車深夜擋路」　交通要道癱瘓

記者葉國吏／綜合報導

「2019新型冠狀病毒」（2019-nCoV）的疫情持續擴散，23日早上8點20分的最新消息指，全中國大陸已經累積571例，17人死亡（皆來自湖北省）。武漢市疫情防控指揮部23日凌晨0時16分緊急通告，自23日上午10點開始，全市城市公車、地鐵、渡輪及長途客運全面停駛，消息一出引發市民恐慌，公路系統立即癱瘓，網友將23日凌晨公路影片上傳，發現官方竟然提前7小時就把公路封閉、無法出城。

▲網友上傳疑似武漢封路的影片。（圖／翻攝自YouTube／EUGENESTUDIO，下同）



防疫指揮部在第1號公告指出，為了全力做好肺炎疫情防控，有效切斷病毒傳播途徑，並遏制疫情蔓延，確保人民群眾生命安全及身體健康，發出相關通告如下：

自2020年1月23日10時起，全市城市公交、地鐵、渡輪、長途客運暫停營運；無特殊原因，市民不要離開武漢，機場、火車站離漢管道暫時關閉，懇請廣大市民、旅客理解！

在此之前，武漢市22日就已針對進出口道路建立檢測站，對過往車輛及人員實施疫情排查，若檢測發現有發熱症狀患者，將安排到指定醫療點進一步檢查和治療，而同車密切接觸人員也將安排至指定地點觀察；檢測站將24小時運作，直到疫情結束。

▲▼武漢市宣布封城後，對外交通要道就被封住、癱瘓。

不過YouTube上流傳一部影片，內容指向武漢市在宣布封城之後，23日凌晨3點重要道路就有警車直接橫停在路上，阻擋所有車輛通行。在短短14秒影片可以看到公路癱瘓，該影片也在批踢踢上引起討論。