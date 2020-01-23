陸專家被感染武漢肺炎！首度回應「或因未戴防護鏡」：最早症狀是結膜炎

▲北京大學第一醫院呼吸和危重症醫學科的主任醫師王廣發。（圖／翻攝北京大學第一醫院網站）

記者蔡儀潔／綜合報導

大陸國家衛健委武漢肺炎專家組成員王廣發日前指出，當前疫情可防可控，不過他21日卻證實被感染。他隨後於22日對如何被感染作出回應，「現在回想起來，在發熱門診感染的可能性最大。當然我們也高度戒備，都是戴N95口罩進入。我現在突然意識到，我們沒有配備防護眼鏡。」他回京後出現最早的症狀是左下眼瞼的結膜炎，2-3個小時後出現了卡他症狀和發熱。

王廣發22日晚間在微博表示，「經過1天的治療，今天終於不發熱了，甚是高興。也有了精神流覽微信、短信及網上消息。真的很令人感動。那麼多的祈禱、祝福、鼓勵，占了相識和不相識朋友留言的絕大部分。在此真的要感謝大家善意和關懷。」

▲醫護人員全副武裝。（圖／翻攝央視）

疫情真的可防可控嗎？

由於王廣發曾指出「當前疫情可防可控」，被部分人質疑「自己得了，還可控嗎？」，對此他回應稱，疫情真的可防可控，最終疫情會控制，但不同的疫情階段達到疫情控制的措施是不一樣的；今天的疫情控制，在武漢當地和其他地區是不一樣的。

王廣發說，在疫情初期，針對華南海鮮市場的處理措施是迅速、有效的，而且很快初步認定了病原，這較之2003年SARS疫情，無疑是巨大的進步，「對於疾病的傳染性和人群易感性，我們當時確實沒有資料證實，因此不能忘下論斷是強還是弱。」

王廣發指出，「在我回京前，通過各個醫院發熱門診的走訪，意識到疫情的確較前有了明顯的惡化。但仍然是可防可控，只不過，社會為此要付出更多的代價，包括親情、人情、健康和經濟。關鍵是我們要因地施策。」

▲王廣發指出，或因未戴防護鏡被感染。（圖／翻攝央視）

如何被感染？

談起如何被感染武漢肺炎，王廣發表示，「這是我患病後一直在問自己的問題。我梳理了我在武漢的軌跡和細節。最有可能的是兩個節點。一是到武漢第二天去金銀潭醫院去ICU看重症病人，正好趕上插管。我有一個近距離的接觸。但都是全副武裝，戴著防濺屏，感染的可能極小。」

他接著指出，另一個節點是在回京前2天去了幾家醫院的發熱門診和臨時隔離病房，有的醫院的發熱門診比較擁擠，裡面很可能存在新冠狀病毒肺炎的患者，當然我們也高度戒備，都是戴N95口罩進入，現在回想起來，在發熱門診感染的可能性最大。

王廣發直言，「我現在突然意識到，我們沒有配備防護眼鏡。一個重要的線索是，我回京後出現最早的症狀是左下眼瞼的結膜炎，很輕。2-3個小時後出現了卡他症狀和發熱。」

王廣發表示，「基於我看到的病例，還沒有以結膜炎為首發表現的。當時我還以此為依據，把自己排除在新冠狀病毒肺炎之外，而更多地考慮是流感。但經抗流感治療無效，發熱時斷時續，最後做了新冠狀病毒核酸檢測，呈現陽性。說明我的結膜炎很可能也是新冠狀病毒引起，而且是局部結膜首發。因此高度懷疑是病毒先進入結膜，而後再到全身。如果這個推測成立，則我的防護盲點就在沒有戴防護鏡。」

▲武漢肺炎病原確認是野味。（圖／翻攝自微博）

《中國經營報》報導，王廣發於1981年進入北京醫科大學醫學系，1995年曾前往日本進修，1998年出任北大一院呼吸內科副主任，並在北京大學獲得碩士及博士學位。直到2003年爆發SARS疫情，他自始終站在SARS的第一線奮戰，並擔任北大一院SARS的主檢醫師和專家組組長，負責醫院所有的SARS疾病治療和SARS病房籌建工作。

報導指出，王廣發在SARS疫情後，成為北大一院接觸SARS病人最多、戰鬥時間最長的醫護人員，更成為北京市第17屆「五四獎章」的5位獲獎醫務人員之一。

據陸媒早前報導，大陸國家衛健委專家早在去（2019）年12月31日前，就已抵達武漢。作為大陸國家醫療專家組專家的王廣發也跟著前往當地視察，直到10日晚間，他在接受記者專訪時指出，目前病人的病情和整體疫情處於可控狀態，大部分患者病情屬於輕到中度。

此外，王廣發表示，和一般性的細菌性肺炎相比，目前該病患者除了發燒、咳嗽之外，痰不多、白細胞不太多，有些病人出現淋巴細胞減少情況，胸部影像中雙肺呈現散在的毛玻璃斑片狀陰影，具有一定的特徵。