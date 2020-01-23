沒人比大陸「中央政府」更關心台灣健康？外交部怒批耿爽：疫情擴散還在政治操作





▲外交部發言人歐江安。（圖／記者李毓康攝）

記者蔣婕妤／台北報導

針對武漢肺炎疫情，中國大陸外交部發言人耿爽22日稱「沒有人比中國中央政府更關心台灣同胞的健康」。對此，外交部發言人歐江安怒批耿爽在疫情擴散之際還做政治操作，對惡劣行徑深表遺憾。

歐江安表示，中國大陸外交部在武漢肺炎疫情急遽升高且持續向外擴散之際，不但未與我方據實分享疫情情資，竟以「中央政府」自居，進行政治操作，企圖混淆國際視聽、貶損我國國家主權及地位。中華民國台灣外交部對中國類此惡劣行徑深表遺憾，並予以譴責。

歐江安提到，我國呼籲國際社會切勿忘記17年前「嚴重急性呼吸道症候群」(SARS)爆發時，就是因為台灣未獲納入全球疫情通報系統，無法及時取得最新疫情資訊，以及「世界衛生組織」（WHO）的協助，導致我數十名國人無辜喪生的悲劇。

歐江安強調，我方希望中國大陸政府能記取SARS帶來的慘痛教訓，善盡國際責任，讓武漢肺炎疫情資訊公開透明，以利國際社會共同合作採取最有效的防疫作為，在最短的時間內有效控制並撲滅疫情。

外交部重申，中國政府無權就我方參與WHO事提出任何矮化我國地位的安排，只有台灣的民選政府能代表台灣2,300萬人民，以及守護台灣人民的健康人權。台灣目前位於全球對抗新型冠狀病毒的的最前線，籲請「世界衛生組織」秉持醫衛專業考量，以全人類福祉為依歸，屏除政治偏見，邀請台灣參與其WHO體系防疫相關會議、機制與活動。