「不計報酬無論生死」！武漢25年醫自願參與肺炎治療　感動41萬網友

▲武漢一名醫師的自願申請書感動41萬網友。（圖／翻攝自微博／藍莓醫生）

實習記者施怡妏／綜合報導

大陸爆發新型冠狀病毒肺炎，範圍遍及全國多處，確診病例也不斷增加，武漢當地十多名醫護人員傳出受到感染。近日在大陸社交平台上流傳著一份申請書，內容疑似是武漢同濟醫院的一名醫師所寫下的，文中寫道「不計報酬，無論生死」自願參加治療團隊，讓許多網友看到都非常感動。

有著微博官方名人認證的醫療大V「@藍莓醫生」，21日發文表示，（武漢）同濟醫院第二批志願報名已經滿員，並附上一張申請書的照片。照片中申請人的名字被隱藏起來，自稱是主任醫師和教授，有25年的工作經歷還有15年的黨齡，為了起到當黨員的模範帶頭作用，盡到一個醫務工作者治病救人的應有職責，「如有需要，我自願報名申請加入醫院的各項治療病毒性肺炎的治療活動，不記（計）報酬，無論生死！」申請書上在日期位置處還蓋上手指印。

▲大陸官方23日公布最新數字，大陸及港澳地區的確診病例達575起，死亡病例為17人。（圖／翻攝自央視）

根據《新京報》報導，武漢某三甲醫院一名醫護人員證實，網路上流傳的申請書是真的，「老一輩的教授都有很大的社會責任感，也確實有很多的醫務人員自願增援。」目前當地受感染的人員持續增加，醫護人員指出，「醫院要求所有醫護人員佩戴口罩，門診、急診醫生要穿隔離服，要定期消毒和排查發燒人員。」

許多網友看到該則微博貼文後表示非常感動，「醫護人員真的是太偉大了！在所有人都對疫情避之不及的時候他們勇敢的走在了一線。」「致敬在前線的醫務人員，希望都能平安歸來」、「感謝無私的醫生護士」，該則貼文有41萬網友點讚，微博話題「#武漢醫護人員寫下請戰書#」也隨即登上熱搜榜。但也有網友指出，並不是所有的醫護人員受自願上前線，有些會以抽籤的方式挑選人員前去協助。