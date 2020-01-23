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最小48歲！武漢肺炎17死亡病例公佈　多數有「慢性病史」

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▲▼ 武漢肺炎。圖為武漢醫療治療中心（Wuhan Medical Treatment Center）人員22日外出丟棄感染廢棄物。（圖／達志影像／美聯社）

▲武漢醫療治療中心人員22日外出丟棄感染廢棄物。（圖／達志影像／美聯社）

記者蔡儀潔／綜合報導

武漢肺炎持續擴散，截至23日淩晨5點30分，已造成17人死亡（皆來自湖北省）。大陸多家衛健委23日通過官方微博，發佈17死亡病例病情介紹，當中最小年齡為48歲，最大有89歲，且多數有慢性病史，譬如肝硬化、高血壓、糖尿病、冠心病等。

▲▼ 武漢肺炎。（圖／達志影像／美聯社）

▲截至23日凌晨5點30分，全中國大陸已經有551例，17人死亡。（圖／達志影像／美聯社）

一、曾XX，男，61歲，既往有肝硬化、粘液瘤等病史。

2019年12月20日左右開始發熱，咳嗽、無力；27日在武漢市普仁醫院呼吸科住院治療，28日轉入ICU，30日予氣管插管機械通氣，31日轉金銀潭醫院ICU；轉入時休克昏迷狀態。1月1日ECMO支持、抗感染、抗休克、糾正酸中毒等對症支持治療。1月9日20時47分患者心率突然為0，ECMO血流速快速降至0.2升/分。立即搶救，至23時13分，心率仍為0，宣佈臨床死亡。

二、熊XX，男，69歲。

因發熱、咳嗽4天，加重伴呼吸困難2天就診於武漢市紅十字會醫院，2020年1月3日經口氣管插管接呼吸機輔助呼吸，心肌酶譜持續異常。1月4日轉入金銀潭醫院。入院診斷為急性呼吸窘迫綜合徵、呼吸衰竭、重症肺炎、昏迷待查、胸腔積液、主動脈粥樣硬化。

患者胸部CT：雙肺大片磨玻璃樣影。心電圖示：ST段改變。入院後予重症監護、呼吸機輔助呼吸、俯臥位通氣治療，予CRRT、抗感染、護肝等對症及支持治療，病情無好轉，膿毒性休克、微循環衰竭、凝血功能障礙及內環境紊亂進行性加重。1月15日00:15患者心率下降為0，持續去甲腎上腺素、腎上腺素、垂體後葉素、多巴胺等靜脈泵入抗休克治療，患者始終未能恢復自主呼吸及心跳，至0時45分床邊心電圖示全心停搏，宣告臨床死亡。

三、王XX，男，89歲，既往有高血壓、腦梗塞、腦軟化病史。

因尿失禁於2020年1月5日就診於同濟醫院泌尿外科，1月8日因嗜睡、神誌不清轉入急診科就診。檢查提示肺部感染（病毒性肺炎）、急性呼吸衰竭。1月8日體檢發現患者77mmHg，有缺氧表現。肺部CT呈雙肺斑片影，雙側少量胸腔積液，胸膜粘連。血常規示白細胞總數進行性增高，淋巴細胞計數低。1月9日轉入發熱門診觀察病房搶救治療，給予對症支持治療。1月13日予呼吸機輔助正壓通氣。

1月14日出現昏睡，在呼吸機輔助通氣下，血氧飽和度波動在50%-85%之間。1月15日收入感染科病房。1月18日10時30分轉院前Bp140/78mmHg，無創呼吸機輔助通氣下SPO2 85%。轉運途中，患者出現呼吸心跳驟停，持續搶救2小時，治療無效於2020年1月18日13時37分宣告臨床死亡。

▲央視記者進入武漢肺炎醫院查看目前狀況。（圖／翻攝自央視）

▲武漢醫院情況。（圖／翻攝自央視）

四、患者陳X，男，89歲，既往有高血壓、糖尿病、冠心病、頻發發室性早搏，冠脈支架植入術後。

患者於2020年1月13日發病，就診4小時前無明顯誘因喘氣，自感呼吸困難，無發熱。1月18日因嚴重呼吸困難至武漢協和醫院急診科救治。患者高齡，病原學檢查肺炎衣原體陽性，無甲乙流，新型冠狀病毒陽性，肺部CT：病毒性肺炎典型改變。於2020年1月19日23時39分病情惡化，搶救無效死亡。

五、李XX，男，66歲，既往有慢阻肺，高血壓病，2型糖尿病，慢性腎功能不全，2007年升主動脈人工主動脈置換術，2017年腹主動脈支架置入術，膽囊切除術，多髒器功能損害。

患者因間斷咳嗽、頭痛、乏力伴發熱6天於2020年1月16日收入武鋼總醫院。1月16日胸部CT顯示雙側肺炎、左上肺纖維化灶、左上肺小結節影。1月17日出現呼吸困難，血氣分析提示1型呼吸衰竭，給予面罩吸氧、抗感染、抗病毒、化痰等對症處理。1月20日10時10分患者於突然出現指脈氧降低至40%，已予無創呼吸機輔助通氣治療，再次告知家屬患者重度呼吸衰竭，再次詢問是否行氣管插管，拒絕行氣管插管。1月20日10時35分病情惡化搶救無效死亡。

六、王XX、男、75歲，既往有高血壓病和髖關節置換術史。

因發熱伴咳嗽、咳痰5天、嘔吐2天於2020年1月11日17時19分收入武漢市第五醫院，入院體溫38.2℃，伴乏力、納差、咳嗽、鼻塞、頭昏、頭痛，無明顯畏寒、寒顫、肌肉關節酸痛。胸部CT提示雙肺間質感染。

入院後告病危，予以吸氧、抗感染、抗病毒，化痰，酌情退熱，予以補液等對症治療。患者病情進行性加重，1月15日轉入ICU，行機械通氣。1月20日11時30分家屬表示瞭解病情，現要求停用呼吸機，拔出氣管導管觀察，不再行氣管插管呼吸機輔助呼吸及心肺復蘇搶救。1月20日11時25分宣告死亡。

▲▼ 武漢肺炎,病愈患者的自白 。（圖／北青深一度）

▲醫護人員穿上防護裝備 。（圖／北青深一度）

七、殷XX，女，48歲，既往有糖尿病，腦梗死。

2019年12月10日無誘因出現發熱（38℃）、周身酸痛、乏力，逐漸出現咳嗽，少痰，在基層醫院抗感染治療2週未見好轉。12月27日出現胸悶、氣短，活動後明顯，同濟醫院予無創通氣、常規抗感染治療，病情仍有加重。12月31日轉入金銀潭醫院，給予鼻導管高流量吸氧等對症治療措施，低氧狀態仍未見明顯好轉，病情仍有惡化趨勢。2020年1月14日胸部CT可見雙肺瀰漫機化性改變，部分伴牽拉性支氣管擴張，其中以雙下肺尤為明顯。1月20日11時50分行氣管插管，並予鎮痛、鎮靜治療，指端氧飽和度及血壓持續下降，繼而心率下降，最終搶救無效死亡。

八、劉XX，男，82歲。

因全身畏寒酸痛5天於2020年1月14日15時41分收入武漢市第五醫院。給予心電監護、無創呼吸機輔助呼吸、抗感染、抗病毒及支持對症治療。1月19日出現吐詞不清、左側肢體乏力，考慮腦卒中，病情進展加重，出現呼吸衰竭持續加重。1月21日00時30分患者突發心率進行性下降，心音聞不及，大動脈搏動消失，立即搶救，家屬仍拒絕氣管插管機械通氣，持續搶救，心率始終無恢復，1時18分宣告臨床死亡。

九、羅XX，男，66歲。

2019年12月22日無誘因咳嗽，以乾咳為主，無發熱；12月31日出現胸悶，氣短，活動後明顯，至市中心醫院就診；2020年1月2日轉入金銀潭醫院，影像學雙肺病變瀰漫，呈「白肺樣」改變。入院後給予經鼻高流量給氧等對症治療，頑固性低氧血症難以糾正。

1月12日10時行氣管插管呼吸機輔助呼吸，鎮靜狀態，體溫36.7℃，呼吸窘迫，繼續積極抗菌治療。當日患者氧合改善不明顯，呼吸機吸入氧濃度已下調至50%左右，動脈血氧分壓80mmHg。患者病程長，免疫功能極差，存在膿毒性休克風險，1月21日9時50分搶救無效死亡。

▲▼因應武漢肺炎疫情擴大，桃園機場加強消毒防疫。（圖／桃機提供）

▲因應武漢肺炎疫情擴大，桃園機場加強消毒防疫。（圖／桃機提供）

十、張XX，男，81歲。

2020年1月18日因發熱3天收入武漢市第一醫院。入院胸部CT顯示雙肺感染性病變，考慮病毒性肺炎，患者腎功能及肺部感染情況持續惡化，於2020年1月22日上午逐漸出現意識不清，呼吸心率血壓持續下降不能維持，患者家屬簽字拒絕胸外按壓、氣管切開等搶救措施，患者於1月22日10時56分呼吸心跳停止，宣告臨床死亡。

十一、張XX，女，82歲，既往有巴金森氏病史5年，口服美多芭。

2020年1月3日發病，因「發熱咳嗽胸悶乏力」於1月6日就診於湖北省中西醫結合醫院，診斷「病毒性肺炎、呼吸衰竭」。1月20日轉入武漢市金銀潭醫院，病情進行性加重，於1月22日行氣管插管呼吸機支持治療，呼吸衰竭無改善，於2020年1月22日18時經搶救無效宣告臨床死亡。

十二、周XX，男，65歲。

2020年1月11日因氣促伴乏力3天，加重3天收入武漢市第一醫院。入院時患者呼吸困難，胸悶氣促，急性病面容，診斷為重症肺炎、急性呼吸衰竭、肝功能損害。1月21日19時出現心率、血壓下降，雙瞳對光反射消失，即刻行氣管插管、人工胸外按壓、強心等治療，至19時54分未再恢復自主心律，宣告臨床死亡。

十三、胡XX，女，80歲，2020年1月11日發病。

因發熱、咳嗽9天，喘息、呼吸困難於2020年1月18日入住華潤武鋼總醫院，因新型冠狀病毒核酸陽性，於2020年1月20日轉入武漢市金銀潭醫院。既往有高血壓病史20餘年，有糖尿病史20餘年，有巴金森氏病史。入院後告病危，重症監護，行抗感染、呼吸機輔助呼吸及對症支持治療。但患者病情無好轉，持續低氧血症、神誌不清，機械呼吸機輔助呼吸，2020年1月22日16時經搶救無效，宣告臨床死亡。

▲▼高鐵,車站,返鄉,口罩,防疫,武漢肺炎。（圖／記者李宜秦攝）

▲民眾紛紛戴上口罩。（圖／記者李宜秦攝）

十四、雷XX，男，53歲。

1月初因發熱一直在社區醫院治療，治療數日後無效，發熱、咳嗽、胸悶加重。2020年1月13日到同濟醫院急診科就診，CT顯示雙肺感染，呼吸衰竭；1月18日告病危，行無創呼吸機支持治療，2020年1月20日轉入武漢市金銀潭醫院隔離治療。入院經抗感染抗休克，呼吸機輔助呼吸支持治療，患者病情無好轉，呼吸衰竭繼續加重，1月21日4時餘經搶救無效，宣告臨床死亡。

十五、王XX，男，86歲。

2020年1月9日因乏力1週就診收入新華醫院。無發熱，有糖尿病高血壓及結腸癌手術後4年。入院後肺部CT見雙肺多發磨玻璃影，缺氧明顯，進食困難、呼吸加快、昏睡等。家屬拒絕插管，僅經鼻吸氧，於2020年1月21日17時50分心跳呼吸停止，宣告臨床死亡。

十六、袁XX，女，70歲。

2020年1月13日因持續高熱收入市第一醫院。入院時神誌模糊，急性病容，心音減弱，雙肺呼吸音粗，影像學結果見肺部感染較重。考慮重症肺炎，且存在嚴重的呼吸衰竭。即予以積極抗感染、吸氧等對症治療，但呼吸衰竭難以糾正。患者於2020年1月21日因呼吸衰竭宣告死亡。

十七、詹XX，男，84歲。

患者因發熱、咳嗽、喘氣3天於2020年1月9日17時4分收入市第五醫院治療。既往有慢性支氣管炎、不穩定型心絞痛、冠狀動脈支架術、高血壓病、消化道出血、腎功能不全、高脂血症、高尿酸血症、腔隙性腦梗死病史。患者因病情加重，持續高熱不退，於1月18日轉入ICU，予以抗感染及對症支持治療。1月22日10時16分患者呼吸停止，心率逐漸減慢，10時52分宣告臨床死亡。

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