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武漢肺炎散播謠言「罰金300萬」！轉傳錯誤訊息將觸法

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▲▼「武漢肺炎」散播錯誤訊息罰金300萬！轉傳謠言將觸法。（圖／翻攝自衛生福利部臉書）

▲武漢肺炎散播謠言、錯誤訊息罰金300萬！（圖／翻攝自衛生福利部臉書）

記者林育綾／台北報導

武漢肺炎疫情受到全民關注，卻也有不實消息、謠言四處流傳，除了造成恐慌，嚴重者更可能影響整體防疫，衛福部部長陳時中今（23）日提醒民眾，傳染病防治法修正案已公布施行，散播謠言或不實訊息足生損害於公眾或他人，罰金提高到300萬！

衛福部在臉書發文警告，凡是針對疾病或疫情「散播謠言或不實訊息足生損害於公眾或他人，罰金提高到 300萬」，另也提到，根據傳染病防治法修正案第9條規定，「利用傳播媒體發表傳染病流行疫情或中央流行疫情指揮中心成立期間防治措施之相關訊息，有錯誤、不實，致嚴重影響整體防疫利益或有影響之虞，經主管機關通知其更正者，應立即更正，未更正者，依新法第64-1條規定，可處10萬到100萬罰鍰（行政罰）」。

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因此提醒大眾，「接獲來源不明或未經證實之疫情資訊，勿隨意散播轉傳」，應先查證是否屬實，切勿隨意散播、轉傳，避免觸法。

若民眾想查證相關疫情消息是否屬實，可撥打免付費防疫專線1922（或 0800-001922）洽詢，或參閱疾病管制署全球資訊網，以及「疾病管制署 - 1922防疫達人」。

衛福部也表示，由於「春節假期將近，返國14天內有發燒或類流感等不適症狀者，入境時應主動告知機場檢疫人員，依指示配戴口罩就醫，並主動告知醫師旅遊史、職業別、接觸史及群聚情形（TOCC），以供醫師及時診斷通報。而返國14日內出現有發燒、呼吸道症狀時，請撥打1922專線並依指示配戴口罩儘速就醫，並主動告知醫師旅遊史及接觸史。」

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