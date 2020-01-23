435公斤「綠巨人浩克」公開徵婚　逾300女報名「太瘦了」全被拒

#PakistaniHulk. The giant of a man, who towers at 6ft 6in, also said his ideal partner needs to be a great cook to cater for his 10,000 calorie-a-day diet, which includes guzzling up 36 eggs for breakfast. pic.twitter.com/o6QS7YVphH — 24 News HD (@24NewsHD) January 20, 2020

▲海耶特身形比旁人大好幾倍。（圖／翻攝自推特／@24NewsHD）

實習記者崔子柔／綜合報導

巴基斯坦27歲男子海耶特（Arbab Khizer Hayat），因為擁有極為壯碩的身材，被當地人稱為「綠巨人浩克」，曾因用繩子拉拖拉機而爆紅。近日他想找尋一位願與他共度一生的另一半，有300多名女子報名卻全被拒絕，只因為「那些女人都太瘦了！」

據《每日郵報》報導，海耶特的外型極為「霸氣」，他身高193公分，體重435公斤，每天攝取7磅肉、36顆雞蛋、5公升牛奶等共約1萬卡路里的食物，他的雙手可以拉住踩著油門的車，被譽為全國最壯的男子，曾想加入WWE（World Wresting Entertainment）。

▲海耶特身形比旁人大好幾倍。（圖／翻攝自instagram／@b1gaqqy）

海耶特有不少粉絲，他一公開想找另一半就有300多人報名，但全都因為「太瘦了」被拒絕。海耶特說，另一半至少要190公分高、體重超過90公斤，「我需要一個重量級的妻子，這樣她才不會被我壓扁，目前想嫁給我的女人都太瘦了」。他希望未來老婆是個好廚師。

海耶特表示，減重從不在他人生的清單，他說他的身體沒有任何疾病，夢想是參加舉重和強人錦標賽，成為世界明星。海耶特尋找另一半已經7年了，他相信有一天一定能找到最適合的彼此。

▼海耶特拉得動踩油門的車。（圖／翻攝自youtube）