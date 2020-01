中國、巴基斯坦聯合軍演　戰略研究員：印巴衝突可能升級

▲中國在上個月才與伊朗、俄羅斯聯合演習。(圖/達志影像/美聯社)

記者楊庭蒝/綜合報導

巴基斯坦與中國在6日開始聯合軍事演習,為期9天的「海洋衞士2020」演習,在阿拉伯海北部海域舉行,旨在增加和鞏固中巴合作夥伴關係,提升2國軍隊共同應對海上恐怖主義及犯罪的能力。演習主要分為岸港訓練和海上聯演2個階段,同時也強調與地區局勢無關,不針對任何第三方。

海洋衞士2020演習內容範圍廣泛,包含研討交流、戰術推演、編隊運動、聯合巡航、防空反導、海上攔截與臨檢拿捕、聯合反潛、海上實彈射擊及海軍陸戰隊聯合訓練等項目。

雖然演習聲明不是針對任何第三方,但對於敵對陣營的印度而言,可不會這麼認為。過去印巴衝突不斷,兩國邊境時常有交火事件發生,在2019年2月更發生印度空軍出動12架幻象2000戰機,對一個穆罕默德軍武裝分子的營地進行空襲,造成多人傷亡。

Pakistan and China launch joint naval drills. Should India be concerned? https://t.co/kNnEH6kyV8 pic.twitter.com/M8TVh4GWoi