中國、巴基斯坦聯合軍演　戰略研究員：印巴衝突可能升級

▲中國在上個月才與伊朗、俄羅斯聯合演習。（圖／達志影像／美聯社）

記者楊庭蒝／綜合報導

巴基斯坦與中國在6日開始聯合軍事演習，為期9天的「海洋衞士2020」演習，在阿拉伯海北部海域舉行，旨在增加和鞏固中巴合作夥伴關係，提升2國軍隊共同應對海上恐怖主義及犯罪的能力。演習主要分為岸港訓練和海上聯演2個階段，同時也強調與地區局勢無關，不針對任何第三方。

海洋衞士2020演習內容範圍廣泛，包含研討交流、戰術推演、編隊運動、聯合巡航、防空反導、海上攔截與臨檢拿捕、聯合反潛、海上實彈射擊及海軍陸戰隊聯合訓練等項目。

雖然演習聲明不是針對任何第三方，但對於敵對陣營的印度而言，可不會這麼認為。過去印巴衝突不斷，兩國邊境時常有交火事件發生，在2019年2月更發生印度空軍出動12架幻象2000戰機，對一個穆罕默德軍武裝分子的營地進行空襲，造成多人傷亡。

Pakistan and China launch joint naval drills. Should India be concerned? https://t.co/kNnEH6kyV8 pic.twitter.com/M8TVh4GWoi — Defense News (@defense_news) 2020年1月8日

中國這次演習派遣了銀川號飛彈驅逐艦、運城號飛彈護衛艦、微山湖號綜合補給艦和劉公島號潛艇支援艦、一支海軍陸戰隊和2架艦載直升機。巴基斯坦則是派遣護衛艦2艘、快速導彈攻擊艇2艘、固定翼反潛巡邏機1架、艦載直升機2架，以及一支特種作戰隊。

戰略與國際研究中心（CSIC）研究員曼蘇爾·艾哈邁德（Mansoor Ahmed）表示，因為印巴之間的緊張局勢可能升級，反潛戰或反潛戰能力更是印巴緊張局勢中的重點。

皇家國防安全聯合服務研究所（RUSI）的研究員西德斯·考沙爾（Sidharth Kaushal）也表示，印度一直以來都相當堤防中國在印度洋的演習和海軍活動。