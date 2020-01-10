　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
軍武 焦點 台灣 大陸 國際 軍聞社

中國、巴基斯坦聯合軍演　戰略研究員：印巴衝突可能升級

請按讚支持ETtoday新聞雲

▲▼中國在上個月才與伊朗、俄羅斯聯合演習。（圖／達志影像／美聯社）

▲中國在上個月才與伊朗、俄羅斯聯合演習。（圖／達志影像／美聯社）

記者楊庭蒝／綜合報導

巴基斯坦與中國在6日開始聯合軍事演習，為期9天的「海洋衞士2020」演習，在阿拉伯海北部海域舉行，旨在增加和鞏固中巴合作夥伴關係，提升2國軍隊共同應對海上恐怖主義及犯罪的能力。演習主要分為岸港訓練和海上聯演2個階段，同時也強調與地區局勢無關，不針對任何第三方。

海洋衞士2020演習內容範圍廣泛，包含研討交流、戰術推演、編隊運動、聯合巡航、防空反導、海上攔截與臨檢拿捕、聯合反潛、海上實彈射擊及海軍陸戰隊聯合訓練等項目。

雖然演習聲明不是針對任何第三方，但對於敵對陣營的印度而言，可不會這麼認為。過去印巴衝突不斷，兩國邊境時常有交火事件發生，在2019年2月更發生印度空軍出動12架幻象2000戰機，對一個穆罕默德軍武裝分子的營地進行空襲，造成多人傷亡。

中國這次演習派遣了銀川號飛彈驅逐艦、運城號飛彈護衛艦、微山湖號綜合補給艦和劉公島號潛艇支援艦、一支海軍陸戰隊和2架艦載直升機。巴基斯坦則是派遣護衛艦2艘、快速導彈攻擊艇2艘、固定翼反潛巡邏機1架、艦載直升機2架，以及一支特種作戰隊。

戰略與國際研究中心（CSIC）研究員曼蘇爾·艾哈邁德（Mansoor Ahmed）表示，因為印巴之間的緊張局勢可能升級，反潛戰或反潛戰能力更是印巴緊張局勢中的重點。

皇家國防安全聯合服務研究所（RUSI）的研究員西德斯·考沙爾（Sidharth Kaushal）也表示，印度一直以來都相當堤防中國在印度洋的演習和海軍活動。

ET快訊
烏克蘭客機墜毀之謎　加拿大總理：被伊朗導彈擊落
「Her」會員獨享2件88折！生活必備用品加碼送3%購物金
點這裡，留個言吧! FB Weibo
請按讚支持ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 軍武最新 全站最新

中國、巴基斯坦聯合軍演　戰略研究員：印巴衝突可能升級

伊朗發射導彈「賞美國一巴掌」　還有13個報復行動

黑鷹墜機國軍痛失英才　副參謀總長：不因此有所畏懼

2倍驚喜！她懷雙胞胎苦瞞10個月 親友見孩全傻眼：為什麼是兩個

鄧紫棋邊吃火鍋邊唱《來自天堂的魔鬼》　「嘴巴塞滿食物」根本沒影響！

實測發票「繞貓頭」3圈中獎　釣出一堆中獎貓奴：真有用！

宣布破百萬人！怒轟民進黨金光黨　韓國瑜激喊：不信邪惡會戰勝光明

與男友分手...2人再次談話+擁抱　她製回憶影片：謝謝你5年的陪伴

生命勇士宣告「癌末都要投票」　1分半影片自白！網：活久一點

「肥嫩海參」脂肪厚到子彈打不穿　前滾翻萌翻網友：靈活的小胖貓

澳洲2少年猛闖火海搶救無尾熊　燒焦的小生命疲憊癱軟在駕駛座

心疼韓粉被汙衊「不理性、無腦」　李佳芬：信韓1次也不要被蔡騙2次

亞太桌球錦標馬國選手心臟突停止台醫師選手神救援 緊急救一命

中國、巴基斯坦聯合軍演　戰略研究員：印巴衝突可能升級

伊朗發射導彈「賞美國一巴掌」　還有13個報復行動

黑鷹墜機國軍痛失英才　副參謀總長：不因此有所畏懼

烏克蘭客機墜毀之謎　加拿大總理：被伊朗導彈擊落

川普：美中第二階段貿易協定馬上開始談「大選後才會簽署」

凱道造勢後韓國瑜臉書感性吐922字　連說3次「謝謝今晚的每個你」

好天氣只有白天！0111投票日晚轉濕冷　高山可能下雪

《CATS貓》聯名包可愛大好評　圓滾滾貓眼盯著你，揹上街超時髦

挺小英站出來！蔡英文選前夜台北、新北、台中、高雄大造勢「出席大咖一次看」

中國、巴基斯坦聯合軍演　戰略研究員：印巴衝突可能升級

蔡英文《時代雜誌》專訪影片曝光：台灣被假新聞襲擊　聚焦中國與香港

楊秋興表態力挺蔡英文連任　列5理由反韓「接續罷免高雄市長」

談美伊衝突！　韓國瑜直言「戰爭不會停」：穆罕默德是文盲

強壓23歲孕婦進草叢性侵！　色狼遭正義哥毆打「變豬頭」

軍武熱門新聞

中巴聯合軍演　印巴衝突可能升級

美「第82空降師」整裝赴中東部署

伊朗反擊才剛開始　還有13個報復行動

美媒列美軍火庫7大最強武器　5種跟核武有關

陳曉明：不因黑鷹墜機有所畏懼

起底伊朗Fateh-110飛彈　命中率100%

台船製造升級版潛舉式重載船

杜魯門航母艦長「伊朗裔」　伊斯蘭革命搬回美國　

F-22 vs. F-35誰更有優勢？

2020空軍排名台戰機數全球第10　美獨霸全球

他列4點分析：中共必滅亡！軍武專家回應了

美軍F-35大象漫步 　正好52架

美第82空降師部署中東　阿兵哥：要打仗了

讓南韓捨棄方陣快砲：守門員快砲

更多熱門

相關新聞

美報告指責中國人權狀況　北京反擊

美報告指責中國人權狀況　北京反擊

美國國會及行政當局中國問題委員會（CECC）8日發表2019年度報告，指出中國對待新疆維吾爾人與其他穆斯林的做法，已經構成違反人道的罪行，同時呼籲美國應制裁涉入的中國企業及官員。對此，中國外交部發言人耿爽9日強調，這委員會一直戴著「有色眼鏡」，對中國進行無端指責，根本沒有任何信譽，同時敦促美國「多反省一下自己國內存在的人權問題」。

中東局勢多變　北京角色更顯重要

中東局勢多變　北京角色更顯重要

為何台灣在國際大勢選擇「親美」

為何台灣在國際大勢選擇「親美」

看懂伊朗軍事　海外代理人恐復仇

看懂伊朗軍事　海外代理人恐復仇

亞洲市場前景可期　大陸科技產業發展有機會領軍亞股反彈

亞洲市場前景可期　大陸科技產業發展有機會領軍亞股反彈

關鍵字：

中國印度巴基斯坦海洋衞士2020演習國際軍武

讀者迴響

發燒話題

即時開票 澳洲大火 反送中 金球獎 黑鷹失事 王令麟 遠航停飛 高以翔 謝和弦 韓國瑜 尹衍樑 眼霜 總統大選 唇筆 黃寶慧 地震 波特王 香港 石虎 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 郭台銘 柯文哲 柯P 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 黃瀞瑩 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 黃寶慧 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

台大女擋門口拒借廁所　韓粉嗆：妳機Ｘ

杜汶澤46秒投票片問台灣「你知道你幸福嗎？」12萬人淚崩

凱道破100萬人　網打臉：台北能住1億人？

2020鼠年運勢大公開：這6生肖最「衰尾」

10歲童藏起落架　-50°C缺氧凍死

凱道70萬人韓粉感動穩了！鄉民崩潰

獨／扣嫂流產！驗孕日期曝光...39天後失去小孩

一夜降8°C夏→冬！高山可能降雪

哈利梅根引退　英王室：形同宣戰

獨／Keanna流產　謝和弦收砲火盼好聚好散

獨／王立強、陸商、蔡正元4張對話截圖曝光

被謝和弦拋棄！Keanna壓力大到二度流產

Joy承認患體化症！「心理情緒問題」導致生病

搭捷運遇神級正妹　網：根本子瑜

Ella穿高跟鞋「只用鞋跟點地」還是超穩！網驚：怎麼做到的？

更多

最夯影音

更多
2倍驚喜！她懷雙胞胎苦瞞10個月 親友見孩全傻眼：為什麼是兩個

2倍驚喜！她懷雙胞胎苦瞞10個月 親友見孩全傻眼：為什麼是兩個
鄧紫棋邊吃火鍋邊唱《來自天堂的魔鬼》　「嘴巴塞滿食物」根本沒影響！

鄧紫棋邊吃火鍋邊唱《來自天堂的魔鬼》　「嘴巴塞滿食物」根本沒影響！

實測發票「繞貓頭」3圈中獎　釣出一堆中獎貓奴：真有用！

實測發票「繞貓頭」3圈中獎　釣出一堆中獎貓奴：真有用！

宣布破百萬人！怒轟民進黨金光黨　韓國瑜激喊：不信邪惡會戰勝光明

宣布破百萬人！怒轟民進黨金光黨　韓國瑜激喊：不信邪惡會戰勝光明

與男友分手...2人再次談話+擁抱　她製回憶影片：謝謝你5年的陪伴

與男友分手...2人再次談話+擁抱　她製回憶影片：謝謝你5年的陪伴

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

大選最新局勢在這裡

大選最新局勢在這裡

蔡韓宋問鼎總統就定位，650人目標鎖定113席立委寶座，1.11決戰日ET陪你看到最後！

聲林之王2官方貼圖開賣了！

聲林之王2官方貼圖開賣了！

用你喜歡的選手貼圖讓聊天更有趣！

演員片場生存秀《演技派》

演員片場生存秀《演技派》

延禧攻略于正頂級製作，每周六22點鎖定ETtoday播吧，誰能成為最佳演技派？

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面