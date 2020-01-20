越南蜆港疑武漢肺炎病例「檢驗呈陰性」　陸客獲准出院回國

▲越南14日傳出疑似武漢肺炎病例，19日證實檢驗結果都呈陰性。圖為香港的機場加強防疫檢控。（圖／達志影像／美聯社）

記者吳美依／綜合報導

越南中部「峴港國際機場」（Da Nang International Airport）於14日發現疑似「武漢肺炎」的病例，2名來自中國武漢市的遊客入境時出現疲憊、發燒症狀，其中一名4歲孩童稍後就退燒，但另一名23歲旅客情況沒有好轉，接受隔離觀察與治療。越南衛生部19日宣布，2名疑似病患接受新型冠狀病毒檢驗，結果呈現陰性，退燒後獲得批准，出院回國。

越南 《前鋒報》（Báo Tiền Phong）報導，衛生部疾病預防局19日宣布，疑似武漢肺炎的病例檢驗結果出爐，2名陸籍遊客都已退燒，接受新型冠狀病毒檢驗，結果也呈陰性，確診沒有罹患肺部疾病，已經獲准出院、回國。他們也宣布，越南境內目前仍未發現確診病例。

▲武漢衛生部門報告首例武漢肺炎死亡病例。（圖／達志影像／美聯社）

來自中國武漢市的2名遊客14日入境時出現疲憊、發燒等症狀。4歲孩童隔離1小時就退燒，被判定可能是因飛機上溫度變化，導致體溫升高，隨後就獲准入境，但入住旅館後仍在持續觀察。23歲旅客短時間內沒有退燒，機場啟動傳染疾病監控系統，他被強制隔離，送往峴港醫院治療，採樣送檢。

越南政府也要求衛生部，必須依照世界衛生組織（WHO）的建議制定方案，因應武漢肺炎疫情，包括加強體溫檢測等入境防疫工作，準備好相關藥物、醫療人員與設備，最重要的是多加宣導，呼籲民眾提高警覺。

武漢肺炎由世界衛生組織定名「2019新型冠狀病毒」（2019-nCoV），去年12月底爆發，近日持續延燒。武漢市衛生健康委員會20日宣布，截至19日，市內累計198起病例，其中25人痊癒，3人死亡，170人仍在院治療。此外，北京、深圳與南韓也出現確診病例。

世界衛生組織14日表示，2019新型冠狀病毒出現「有限度」人傳人的情況，主要是在家人之間、小規模地群聚感染，但疫情仍有可能擴大蔓延。

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