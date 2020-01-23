兒拒捕飆車撞死警！她「說謊掩護」被逮淚訴：因為我是一名母親

▲美國德州21歲少年塔弗斯（左）撞死警察，母親蒂芬妮（右）說謊協助躲藏。（圖／Twitter@HCSO_NightShift、Harris County Sheriff）

記者吳美依／綜合外電報導

美國德州21歲少年塔弗斯（Tavores Henderson）開車出門，超速被警察蘇利文（Kaila Sullivan）攔下，擁有家暴逮捕令的身分也因此曝光，他拒絕被捕，竟猛踩油門狂飆，將警察撞死。嫌犯的母親蒂芬妮（Tiffany Henderson）協助藏匿兒子，偵訊時卻謊稱不知孩子行蹤，被逮到時難過地解釋，「因為我是一名母親。」

根據法庭文件，塔弗斯2019年12月10日晚間開車超速遭遇攔查，被發現遭相關單位發布家暴逮捕令，拒絕就範，猛踩油門狂飆，卻因此撞死警察。《休士頓紀事報》（Houston Chronicle）報導，43歲的蘇利文是一名母親，在警界服務16年，被緊急送到最近的醫院，搶救後仍不治身亡。

▲美國德州21歲少年塔弗斯撞死警察。（圖／達志影像／美聯社）

拿騷灣（Nassau Bay）警方當晚找上門，蒂芬妮聲稱不知道兒子的行蹤，但家中有一個上鎖的房間，只有塔弗斯才有鑰匙。調查單位為此在屋內等待逮捕令，最後卻一無所獲，離開以後調閱監視器，才發現這一名母親與男友傑弗瑞（Geoffrey Wheeler）稍早明明就開車把嫌犯載到旅館躲藏。

警方持續追查，2天後正要圍住一棟房子準備攻堅，蒂芬妮與傑弗瑞卻突然出現，證實塔弗斯確實躲藏在裡面。他們要求媽媽向兒子喊話，最終順利讓嫌犯自首並當場認罪。

綜合ABC、《福斯新聞》報導，蒂芬妮被問及為何要包庇兒子，悲傷回應，「因為我是一名母親！」傑弗瑞則說，他是因為害怕才會說謊。2人因妨礙警方，雙雙面臨重罪指控，保釋金分別是5萬美元與1萬美元。塔弗斯因犯下謀殺罪被關在牢裡，預計2月27日出庭。檢察官泰爾表示，一定會確保嫌犯無法交保獲釋。

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