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柯文哲犧牲市府員工！春節4天速拆重慶高架橋　台北人淚：根本照妖鏡

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記者趙蔡州／綜合報導

台北市長柯文哲2016年春節拆除忠孝橋，僅以6天就完成拆除作業，讓外界見識到柯市府的行政效率。柯文哲邁入第二任期後，準備再找橋梁動刀，選定連接台北、新北的中正橋高架引道（重慶南路高架橋），預計23日小年夜晚間9點開工、27日晚間7點完成作業，「市政同仁犧牲春節加班作業，除了感謝還是感謝。」

▲▼柯文哲剛回台灣就上工。（圖／翻攝柯文哲臉書）

▲台北市政府將於春節4天拆除重慶高架橋引道。（圖／翻攝柯文哲臉書）

柯文哲22日晚間在臉書表示，台北市政府2016年在春節年假時，以6天的時間拆除忠孝橋引道，「不僅重現北門丰采，更透過高度行政效率，找回人民對政府的信心，建立新的政治標準」，這一次的重慶南路高架橋及橋下自強市場拆除作業，將比照前次經驗在春節連假期間進行。

工程將於1月23日小年夜21時起封橋，24日除夕零時正式開始拆除作業，預計在1月28日前完成，希望拆除工程以最短的時間完成。柯文哲說，為了將對市民的影響降到最低，市政同仁犧牲春節連假，加班進行工程作業，「對於同仁的付出，除了感謝還是感謝，相信所有人的努力，終將決定這座城市的高度。」

網友看了文章後紛紛留言，「謝謝柯市長，我和爸媽同住附近50多年，期待重慶南路一帶的新風貌哦」、「這樣的工作態度根本照妖鏡，辛苦犧牲春節的每一位工作人員」、「終於要拆掉這個引道了，從以前到現在都不知道為什麼要有這段」、「很棒，我們的縣市還會在上下班時段修路或者澆水，超級擾民」、「台北快變成我不認識的台北了，雖然對於舊景物捨不得，改變卻是最好的改變。」

▲▼柯文哲出訪歐洲考察返台記者會。（圖／記者宋良義攝）

▲柯文哲說，市政同仁犧牲春節連假，對於同仁的付出，除了感謝還是感謝。（圖／記者宋良義攝）

為配合中正橋的改建，台北市府啟動中正萬華復興計畫，工務局新建工程處利把握春節連假期間，人車約平日5成之時辦理「中正橋引道重慶南路高架橋及橋下自強市場拆除作業」。未來中正橋高架引道拆除後，舊中正橋雖將保留，但重慶南路將配合新建橋梁重整路型。

至於相關交通問題，工務局新建工程處指出，「新北往台北」一般車輛及公車，上中正橋後改由右轉水源快速道路往師大路方向進城，機車動線部分則下橋後改由廈門街114巷進城。「台北往新北」一般車輛及公車，改由泉州街上水源快速道路右轉中正橋出城，機車動線部分則改由廈門街114巷（單側雙向）左轉出城。

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