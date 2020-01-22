柯文哲剛下飛機就上工　辦公桌照曝光：「鼠不完的公文…」

▲柯文哲剛回台灣就上工。（圖／翻攝柯文哲臉書）



記者蔡文鈴／台北報導

台北市長柯文哲日前參訪歐洲22日返抵台灣，緊接著進市府辦公室處理公文，啟動武漢肺炎防疫工作等，一刻都沒有停歇，還有許多春節例行任務要執行，他也玩笑表示「一下飛機就看到鼠不完的公文跟我賀鼠年。」

柯文哲表示，今年過年，除了武漢肺炎的防疫工作必須做好之外，也要花4天時間拆除老舊的重慶南路高架橋（中正橋引道），為橋齡超過80年的中正橋改建跨出重要一步。同時，還有例行性的春安與垃圾清運任務要執行。



柯文哲說，過年，市民可以喘口氣休息，市政不能，我們繼續努力，也請大家給這些為城市辛苦工作，無法返家過年的同仁們加油打氣。





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