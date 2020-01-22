匡靖春節治安　善警清山專案確保山區治安

▲台南市善化警分局22日下午規劃執行「清山專案」，針對大內區頭社里及大匏崙山區展開全面清查。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導



台南市善化警分局22日下午規劃執行「清山專案」，結合警力、義警、民防、巡守隊共計動員8名，區分2組針對大內區頭社里及大匏崙山區易藏匿犯罪、種植大麻之處所及季節水果易失竊之犯罪熱點，實施空屋、工寮、農地及可疑處所，展開全面清查。

台南市善化警分局區幅員遼闊，山林密布，地形複雜，山區民宅、空屋、工寮易為宵小、歹徒藏匿其中從事槍械製造、改造、藏匿、汽機車解體或種植大麻、安非他命及原料作物製造毒品等不法活動，危害社會治安，且於頭社、大匏崙山區人煙罕至，隱密性高，增加查緝難度，導致偏僻山區農產品易失竊。

警方執行「清山專案」，兵分2組針對大內區頭社里及大匏崙山區易藏匿犯罪、種植大麻之處所及季節水果易失竊之犯罪熱點，實施空屋、工寮、農地及可疑處所，展開全面清查。





善化警分局長方國璽表示，22日專案勤務，計清查犯罪熱點、空屋、廢棄工寮10處，雖未發現不法情事，惟警方將以積極專案勤務作為，嚇阻宵小竊取果農辛苦栽培之農作物。「警力有限、民力無窮」，有了大內區民力夥伴長期的加入協勤，以具體行動展現與警方維護治安之決心，確保果農及山區治安。