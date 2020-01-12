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台南善警結合廟宇辦理預防犯罪宣導　老外廟埕寫春聯吸睛

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▲台南市善化慶安宮舉辦「寫春聯送鄉親活動」，吸引大批排隊人潮，善化警分局女警在現場寫春聯，吸引老外興趣親自體驗。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市善化慶安宮舉辦「寫春聯送鄉親活動」，吸引大批排隊人潮，善化警分局女警在現場寫春聯，吸引老外興趣親自體驗。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

春節將至，為讓民眾開心過好年，台南市善化慶安宮12日舉辦「寫春聯送鄉親活動」，吸引大批排隊人潮，善化警分局也在現場設攤宣導2020年加強重要節日工作主軸及為民服務事項，並邀集「異國移工」、「新住民」及在台就業的「老外」一起寫春聯，藉此感受一下台灣的年節氣氛及溫暖。

▲台南市善化慶安宮舉辦「寫春聯送鄉親活動」，吸引大批排隊人潮，善化警分局女警在現場寫春聯，吸引老外興趣親自體驗。（圖／記者林悅翻攝，下同）

慶安宮總幹事魏素珍說，今年共邀請20位名書法家在現場揮毫，並準備1000幅春聯讓民眾免費索取，廟方還特地準備傳統紙燈籠及扇子讓小朋友創意彩繪。 活動現場人潮擁擠，熱鬧非凡，猶如過年氣氛，現場並由勝利之聲電台名主播蘇芳芸小姐擔任串場主持，將場子氣氛炒熱，提早感受過年的溫暖氛圍。

善化警分局預防犯罪宣導團，在現場傳達「2020年加強重要節日安全維護」的服務要項：舉家外出安全維護（含外僑）、幫助失蹤人口返家團圓、護鈔工作、反毒、保障婦幼、交通安全及人口販運宣導，藉此提昇警民互動，展現人民保母新形象，有獎問答時，民眾反應熱烈，宣導品發放一空。

▲台南市善化慶安宮舉辦「寫春聯送鄉親活動」，吸引大批排隊人潮，善化警分局女警在現場寫春聯，吸引老外興趣親自體驗。（圖／記者林悅翻攝，下同）

來自美國南加洲海邊的「漢娜」現年23 歲，大學畢業後為了增加國際觀的視野，於去年5月隻身前來台灣擔任「外語教師」，目前只會說簡單的中文，「漢娜」靦腆的笑著說：她是第1次寫春聯，很有趣，但是中國字真的很難寫，她很喜歡看專業的書法老師們寫毛筆字，很不一樣的初體驗。

▲台南市善化慶安宮舉辦「寫春聯送鄉親活動」，吸引大批排隊人潮，善化警分局女警在現場寫春聯，吸引老外興趣親自體驗。（圖／記者林悅翻攝，下同）

另外，善化警分局「霹靂嬌娃」外事警員劉怡伶，允文允武，從小活潑好動，國小二年級那年，在母親的「鼓勵」下開始練習寫書法，且天天寫從不間斷，直到高中畢業。也因此奠定了深厚的書寫功力，宣導活動當天也親自書寫春聯送鄉親，許多民眾看到身穿制服的女警在寫春聯，都非常好奇且吸睛。

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