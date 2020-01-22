爆「韓國瑜負債400億」遭市府提告　苦苓發文「休兵」預告出招

記者柯沛辰／綜合報導

作家苦苓指高雄市長韓國瑜上任後債台高築，推算「罷韓省下1200億」。高雄市府要求道歉未獲回應，22日下午委由律師提告加重誹謗。不過，苦苓稍早才在臉書表示「春節休兵10天」，看來爭議暫難停歇。

苦苓17日在臉書指控韓國瑜上任後無作為，市府卻負債近400億元。高雄市府多次澄清是「借新還舊」，要求苦苓限期2天內公開澄清道歉，否則提告。但苦苓20日在媒體上強調絕不道歉，還指「罷免韓國瑜，不但不會多花2億元，反而會省下1200億」，甚至發布「不道歉及不自殺聲明書」。

苦苓在《太報》專欄指出，「韓國瑜上任高雄市長迄今，已經負債近400億元，而且什麼也沒做，錢也不知道到那裡去了。如果照這個『進度』，韓國瑜萬一做滿4年的高雄市長，他的負債總共可能達到1600億、而且還是跟現在一樣一事無成。」

▲苦苓指「韓國瑜負債400億」，遭市府提告。（合成圖／翻攝自臉書）

爭議延燒數天，苦苓22日中午在臉書表示，春節期間打算「休兵十日」，希望大家心平氣和過個好年，等到新年之後，再開始「監督執政者」，屆時臉書將每日照常發布。不過，文章一貼沒多久，高雄市府隨即發聲明提告。

高雄市府指出，苦苓發布錯誤訊息，供社會大眾瀏覽、分享及點閱，無根據地詆毀高雄市府、抹黑韓國瑜，嚴重損及市府聲譽，市府已呼籲公開澄清道歉，但苦苓不僅不願道歉，還變本加厲，持續於對外公開臉書發表誹謗、侮辱貼文，市府為捍衛聲譽及權益，委由律師遞狀提告，以正視聽。

對此，苦苓接受《中央社》訪問時僅回應，一切靜待司法審理。