正式遞狀告苦苓！　「罷韓省1200億」惹火高市府：不道歉還變本加厲



▲苦苓和高市府槓上。（圖／翻攝自Facebook／苦苓）

記者洪靖宜／高雄報導

作家苦苓因為一篇談論「罷韓省1200億」的文章與高雄市政府新聞局槓上，市府團隊也發新聞稿要求道歉，否則就要正式提告。雙方你來我往，高雄市副市長葉匡時也曾強調，絕對會提告，高雄市府新聞局發表聲明認為苦苓不僅不願道歉，變本加厲，持續於其對外公開，發表誹謗、侮辱的貼文，為了捍衛市府聲譽，於22日下午遞狀對苦苓提出刑事告訴。

日前知名作家苦苓表示「罷免韓國瑜，不但不會多花2億，反而會省下1,200億。」引發高雄市副市長葉匡時不滿，要求對方公開道歉，苦苓則強調自己是透過合理的推斷，可受社會公評。此舉讓高雄市府20日發布聲明，要求苦苓盡快道歉，否則將提告。苦苓又在臉書回擊，要韓國瑜「先向陳菊和高雄市民道歉」。苦苓表示舉債400億是事實，是財政局公開承認的，哪裡說錯了？

雙方多次你來我往，高雄市副市長葉匡時也表示，絕對會對苦苓提告。而高市府新聞局表示，市府於1月19日限期2天內要求苦苓公開澄清道歉，否則依法提出告訴，但苦苓不僅不願道歉，猶變本加厲，高雄市政府為捍衛市府聲譽及權益，已委由律師於22日下午遞狀對苦苓提出刑事告訴。

高市府新聞局聲明：

有關苦苓於1月17日在太報的「苦苓專欄」，及其臉書公開發表「韓國瑜上任高雄市長迄今，已經負債近400億元，什麼也沒做，錢也不知道到那裡去了」「一事無成； 如果照這樣下去，韓國瑜任滿可能負債高達1600億」等錯誤的訊息，供社會大眾瀏覽、分享、點閱，無根據的詆毁高雄市政府，抹黑韓市長，嚴重損及市府聲譽，市府於1月19日限期2天內公開澄清道歉，否則依法提出告訴，但苦苓不僅不願道歉，猶變本加厲，持續於其對外公開之臉書，繼續公開發表誹謗、侮辱之貼文，更於 1月20日接受電視媒體採訪時表示絕對不道歉，高雄市政府為捍衛市府聲譽及權益，已委由律師於今日(1月22日)下午遞狀對苦苓提出刑事告訴，以正視聽。

「時間對我們來說完全沒用！」