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買中古車找有認証的　32家優良車商獲桃園車讚安心好店標章

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▲優良車商獲桃園車讚安心好店標章。（圖／市府提供）

▲獲桃園車讚安心好店標章的優良車商。（圖／市府提供）

記者楊淑媛／桃園報導

國內中古車市場競爭激烈，消費糾紛時有所聞，為提升消費者信賴度及中古車商服務品質，桃園市政府與桃園市汽車商業同業公會攜手推動「桃園車讚安心好店」認證標章制度，首屆共遴選出32家優良廠商，由市府及桃園市汽車公會聯合頒發匾額；未來如車商發生欺騙不實之行為，公會保留收回匾額的權利，期獲選廠商重視商譽。▲優良車商獲桃園車讚安心好店標章。（圖／市府提供）

▲獲桃園車讚安心好店標章的優良車商。（圖／市府提供）

「桃園車讚安心好店」頒獎典禮16日於市府舉行，副市長李憲明指出，桃園為國內汽車生產重鎮，根據2017年工廠校正暨營運調查，本市汽車及其零件製造業生產總額超過2,000億元，占全國生產總額約35%，為全國之冠。▲優良車商獲桃園車讚安心好店標章。（圖／市府提供）

而桃園也擁有多家中古車行，為讓消費者安心選購中古車，首屆「桃園車讚安心好店」，邀請7位評審委員，透過書面審查及實地訪視，針對車輛品質獲得第三方認證、網路銷售資訊透明度、售後保固、近3年消費糾紛、勞資爭議紀錄、銷售人員專業性等面向進行評比，共32家車商脫穎而出。

本次得獎業者，分別如下：
1、三金汽車2、上紘汽車3、小象汽車4、五太汽車5、日信汽車6、日榮汽車7、正展達汽車8、永將汽車9、合泰汽車10、名駒汽車11、有騰汽車12、車神汽車13、亞鈺汽車14、佳世達國際汽車15、忠信國際16、冠威汽車17、勁德美好汽車18、星城汽車19、朝誠公司20、發達汽車21、瑞勝汽車22、萬騰國際汽車23、嘉和汽車修護廠24、賓總汽車25、廣福汽車 26、潔朋汽車27、龍馬汽車28、龍億汽車29、聯達汽車30、駿鵬汽車31、鴻揚汽車32、鑫車汽車。

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