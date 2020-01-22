陸客父母帶發燒童「拒隔離逃院」！高市衛生局回應了

記者吳奕靖、許宥孺、林昱萱／高雄報導

高雄21日傳出有2名陸客男童因發燒到院就醫，而其中一名經快篩後，確診為A型流感，並於22日離境，而另名男童目前收治負壓隔離病房中，目前檢驗結果尚未出爐。對此，高雄疾病管制處表示，確認A流的那位男童，本來建議住院留觀，但其父母表示有後續行程，因此一大早就已經帶著男童出境。

▲高雄市衛生局疾病管制處會針對發燒落跑陸客說明（圖／記者吳奕靖攝）

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高雄衛生局疾病管制處表示，「昨天總共2個大陸男童到台旅遊，基本上因為呼吸道症狀在就醫過程中，分別有一位是通報嚴重特殊傳染性肺炎的狀況，這位個案依照我們的標準，已經收治在隔離單位靜候檢驗結果，另一位因為他就醫過程中發燒到39度，那在急診就醫過程，醫師先研判他可能是A流或B流，因此進行快篩，之後確認是A流後，本來建議住院留觀，或是在負壓隔離病房繼續進行治療，但家長因為有後續行程，所以今天一大早就帶他出境了，在相關出境紀錄上面，我們也證實了這一點。」

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疾管處表示，「在近日高雄總共累積了5例嚴重傳染性肺炎的通報個案，這5位目前有3例已經排除感染，一例屬於境外移入的部分，現在就在入境的醫院進行隔離，另外一位在檢驗當中。醫院在防疫診備上面，12家指定隔離醫院分別在過程中召集3次會議，診斷物資、防備流程，甚至於特殊疾病需一轉院部分，我們也進行了必要的律定。」

另外，疾管處也呼籲，「個案上面隨著疫情的影響，越來越升溫的情況下，在民眾就醫認知的過程裡面，會有部分有所隱瞞，我們在此重申，目前嚴重特殊傳染性肺炎，是屬於法定第五類傳染病，民眾在就醫過程中除了要詳細描述旅遊史，於醫師的建議處置，包含隔離、採檢都必須要配合才可以。一旦有通報第五類傳染病仍然不就範逃跑，會強制拘提、動用警察權，甚至必要時會用強制拘提到隔離的階段。」

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