相似性達70%！陸學者：武漢肺炎與SARS受體「結合途徑相似」

▲武漢肺炎疫情延燒。（圖／達志影像／美聯社）

記者馬叔安／綜合報導

針對武漢肺炎疫情，大陸中科院上海巴斯德研究所研究員郝沛21日表示，引發該病症的新型冠狀病毒與SARS冠狀病毒「在結合受體途徑上很相似」。中國工程院院士李松則表示，「拿到測序結果10天內就發表研究結果，他們的速度非常快。」

根據《中國科學報》，通過對武漢新型冠狀病毒與SARS的冠狀病毒（SARS-CoV）、中東呼吸綜合症冠狀病毒（MERS-CoV）進行全基因組比對，郝沛等發現，新病毒與後兩者平均分別達到70%和40%的序列相似性。其中不同冠狀病毒與宿主細胞作用的關鍵spike基因（編碼S-蛋白），有更大的差異性。

郝沛表示，病毒傳播能力不僅僅包括與受體結合，還包括病毒的復制以及攻擊能力等。李松則說，當前應對傳染病，特別是病毒性傳染病，大陸方面尚需在藥物和疫苗方面有所準備，「像這次武漢新型冠狀病毒，發生之後再做藥物研究肯定來不及。做一個藥物需要時間，往往需要十年、幾十億美金，用應急研發解決疫情防控問題不太現實。」

南韓嘉泉大學吉醫院感染內科教授嚴重植（音譯）22日表示，中東呼吸症候群的基本再生數是0.4到0.9名，嚴重急性呼吸道症候群則是4名，推估武漢肺炎的傳播力在兩者之間。所謂的基本再生數，是一名患者在平均患病週期內傳染的人數。

大陸國新辦22日針對武漢肺炎疫情舉行發佈會，國家衛生健康委員會醫政醫管局負責人焦雅輝表示，現在疫情遠遠沒有達到當年SARS的程度，醫療資源足夠為廣大患者提供及時的診療服務。

►武漢肺炎傳染力 南韓專家推測：介於SARS、MERS之間

►大陸衛健委：目前疫情遠遠沒到SRAS程度 足夠為患者提供及時醫療

►時間存在的意義就是襯托妳的美麗！