高雄驚爆發燒童逃院！陸客父母聽「住院隔離觀察」...秒攜子落跑

▲一家三口的陸客來到高雄玩，幼童發燒求診，結果落跑，護理人員在臉書發布消息痛批 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

記者吳奕靖、許宥孺／高雄報導

一家三口的陸客來到高雄旅遊，沒想到其中的幼童發燒前往高雄一間地區醫院來掛急診，由於台灣已經有一名武漢肺炎的確診病例，所以醫生要求這名小朋友應該要住院隔離觀察，但沒想這對陸客父母竟然帶著幼童逃院，氣得這間醫院的護理人員在臉書發文痛批「一個個生病發燒都還要去別的國家殘害別人家」，同時提醒高雄地區應該要注意，醫院也立即通報衛生局協尋，目前已經確定一家三口已經搭機離台。

21日上午，一對陸客父母帶著一名在發燒的幼童來到高雄一間地區醫院掛急診，醫生診斷之後認為這名幼童應該要接受隔離觀察，但沒想到這對陸客父母不等醫院安排病房，繳錢之後偷溜。這個消息被院內的護理人員po到網路才曝光：「今天有個大陸來玩的孩子，要將他住院隔離時，父母竟然帶著他偷溜走了」。同時也痛批「真的不懂那個國家的水準到底有多低，一個個生病發燒都還要去別的國家殘害別人呢」？

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▲一家三口的陸客來到高雄玩，幼童發燒求診，結果落跑，護理人員在臉書發布消息痛批 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

另外這段文章被轉發到通訊群組當中，也有人證實「今天我們急診發生的事情，請大家注意，人已經跑了」。這間地區醫院其實也向高雄市衛生局來通報協尋，後來經過查證之後，這三個人已經在21日晚間搭機離開高雄，同時經過篩檢之後，確定是A型流感併發支氣管炎，已經排除武漢肺炎。