台南市立醫院急診就醫依檢傷分類　發燒患者籲交代TOCC

▲農曆春節將屆，因應武漢病毒防疫，台南市立醫院急診室醫護全面備戰防疫，檢傷分類發燒患者會查明旅遊史等。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

農曆春節將屆，各大醫院急診室，每逢連續假期總是人滿為患，尤其目前正值流感盛行期，以及中國武漢肺炎（2019新型冠狀病毒，2019-nCoV）疫情之際，急診醫護全面備戰防疫。

台南市立醫院急診部主任蘇世揚提醒，感冒發燒、腹瀉等一般疾病可至一般級急救責任醫院或診所，，呼籲民眾分級就醫，避免浪費重症急救醫療資源，發燒患者請交代旅遊史（T）、職業史（O）、接觸史（C）及群聚史（C），協助醫師判斷與治療。

請繼續往下閱讀...

台南市立醫院表示，往年春節期間至急診就醫以腸胃不適、發燒、頭暈目眩的症狀為多，蘇世揚主任提醒，本身有腸胃問題的民眾，春節期間避免暴飲暴食，備好藥品，少量多餐。另外，有慢性疾病的民眾，如高血壓、糖尿病患者，也要備好藥品，定時服藥，才能避免年節掛病號。

蘇世揚主任呼籲，因流感盛行期以及武漢肺炎疫情蔓延之際，民眾如有發燒或呼吸道不適症狀，因自我隔離並配戴外科口罩，就醫時要詳細交代TOCC，旅遊史（T）、職業史（O）、接觸史（C）及群聚史（C），可以幫助醫師對於發燒原因的判斷，進而安排適當的檢查與治療。冠狀病毒是飛沫跟空氣傳染，應落實肥皂勤洗手，出入公共場所配戴口罩，等個人防護措施。

蘇世揚主任也提醒民眾正確的急診就醫觀念，一、急診非先到先看，而是依急診檢傷分級判別就診先後，重症者先救。二、急診患者從掛號、檢傷、檢查、治療、觀察、到醫師解釋病情平均約3至4小時，請耐心等候。三、趕時間的患者，請體諒是需配合急診處理時間，而非配合患者時間，急診繁忙時，請患者、家屬、醫護，彼此同理心互相包容體諒。四、「急診暴力」零容忍，無論是言語、肢體，請勿辱罵「無醫德」等字眼，醫療暴力屬公訴罪，請民眾不要以身試法。