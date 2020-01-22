　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

阻止母被家暴！16歲女慘被淋汽油毀容　冷血父放火旁觀：燒死她

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

阻止母被家暴！16歲女慘被淋汽油毀容　冷血父放火旁觀：燒死她。（圖／翻攝自YouTube／Інформаційне Агентство АСС）

▲少女被自己的父親放火燒傷。（圖／翻攝自YouTube／Інформаційне Агентство АСС

記者李振慧／綜合報導

烏克蘭一名16歲少女為了從酒醉父親手中救出母親，結果也慘遭父親施暴，對方後來將汽油淋在她的臉和身上，接著便把她扔向爐火上，恐怖大火瞬間燒傷她的臉、甚至整間房子，然而父親只是在旁冷眼看著這一切，還揚言「燒死最好」，行徑十分冷血。

這起事件發生在烏克蘭西部的切爾諾夫策市(Chernivtsi)，當地媒體沒有公布38歲男子名字，他喝醉酒回到家中便對43歲妻子克里特斯卡(Natalia Krytska)施暴，16歲女兒安娜(Anna)見狀立即上前想要阻止。

克里特斯卡表示，「他打我，但安娜抓住他的手臂大喊，『你再也不能傷害她』，結果被推倒在地，後來他便走出房子，我們以為他出去散步，但幾秒後他就回來，手中拿著一瓶汽油在家中四處潑灑，然後灑在安娜臉上，接著把她扔向火爐，她的臉上都是火，她試圖用手把火撲滅但無法。」

幸好安娜的哥哥當時也在家，聽到尖叫聲後趕緊衝進起火的房間，把人救到下雪的屋外，他表示，「我趕緊把雪覆蓋在她身上，用來滅火，我們的父親就站在旁邊，我對他大喊『快幫忙』，但他卻說，『讓這個X人被燒死，我無所謂』。」

安娜受了重傷後，由於能通往家中的道路被封，導致救護車無法進入，她只好徒步走3.2公里自行前往就醫，診斷出臉、脖子、氣管以及手都有灼傷。醫院負責人表示，安娜臉上因為燒傷的皮膚面積過大，表皮將無法復原，未來需要動整形手術才有可能恢復面貌。

克里特斯卡則十分自責，希望自己能和女兒的處境交換，而他們的住家也因為被大火毀損，目前不適合再居住。38歲父親已被警方拘捕，將面臨謀殺罪的刑事訴訟。

►欸~妳過來一下！妳過來一下

ET快訊
高雄驚爆發燒童逃院！陸客父母聽「住院隔離觀察」…秒攜子落跑
23歲男染武漢肺炎　還原22天醫療過程：走一步就劇烈咳嗽
娶越南嫩妻！台男慘失業「悔曝4點後果」　網一看反閃瞎
台女染武漢肺炎被嗆爆！醫淚憶「17年前SARS末日」：擊垮我
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

為了救出2歲兒！　爸爸捨命飛撲「大戰10分鐘」徒手勒斃郊狼

急診「苦等2.5小時」看不到病　她轉去別家醫院倒斃在路上！

10歲男童失蹤7天在「同學床下」找到！　他哭訴：爸爸不讓我玩手遊

國中生和爸媽出海被「長嘴怪魚」刺穿脖子　5醫聯手成功救回性命！

家門遇超大隻凶狠駝鹿！　他狼狽「躲垃圾屋」狂打電話向妻女求救

變態男下藥性侵7女「男伴就在旁邊」　偷拍2萬多張照和600支影片

華爾街日報：武漢肺炎使北京阻台參與WHO成焦點

南韓新增4武漢肺炎疑似病例！　檢測結果最快今下午出爐

美參院開審川普彈劾案　民主黨要白宮提交文件受阻怒批：掩蓋事實！

拉斯維加斯購物中心槍擊3傷　嫌犯在逃…大批警力趕往現場

台灣一例確診！全民嚴防武漢肺炎　醫師親自教「洗手重點+口罩戴法」

絕對吃不完！台南「聚寶盆意麵」 大碗60塊炸量：一個人能當三餐

英國哈利王子出面了！回應「殿下頭銜遭除」：極度悲傷

小燈泡命案兇手王景玉3度逃死刑　高院認吃藥控制病情有教化可能

「在不瘋狂」游否希：不要當我們是塑膠！　怒掀「潛規則、刷粉絲卡、暗殺團員」有證據

網紅自創賀歲曲《我說新年好》　俏皮可愛MV搭洗腦旋律迎鼠年

麥當勞Kitty萬用置物籃超搶手！ 北部1.5小時售光...中南部還有

EXILE放浪兄弟戳中林志玲年曆　姐夫Akira笑瘋「謝謝大家支持 」

潤娥澳門餐廳吃飯…點菜講中文！　「這裡有娃娃菜嗎」發音超標準

小貓被主人狂摸摸...大貓吃醋啦！ 瞇眼「死亡凝視」：鏟屎官活膩了？

華爾街日報：武漢肺炎使北京阻台參與WHO成焦點

南韓新增4武漢肺炎疑似病例！　檢測結果最快今下午出爐

美參院開審川普彈劾案　民主黨要白宮提交文件受阻怒批：掩蓋事實！

拉斯維加斯購物中心槍擊3傷　嫌犯在逃…大批警力趕往現場

武漢肺炎傳染力　南韓專家推測：介於SARS、MERS之間

武漢肺炎傳播速度驚人「但不比SARS」　德學者：中國沒隱瞞疫情

短髮櫻花妹「整形級剪髮」對比照曝光！　網看傻：髮型決定一切...

新年運輸量大增！各國機場「備戰」防堵武漢肺炎　澳洲加印手冊宣導

阻止母被家暴！16歲女慘被淋汽油毀容　冷血父放火旁觀：燒死她

母親死前未檢測、隔離　兒：醫師私下說她可能感染武漢肺炎

鍾文榮／得聖筊機率原來不是1/2？

照護費爆貴！壽險專家：提早準備退休保障　長照狀態「每年領36萬」最高16年

郭台銘下一步專注「慈善、醫療、科技」　重心放在美國「扮演集團領頭虎」

陳玉廷專注在羽球教練發掘學生強項　蔡政翎難忘排名賽鏖戰

台商如果感染武漢肺炎　醫師建議：不要移動、當地治療

Volvo第3代XC90純電版2022年亮相！斥資180億蓋美國電池工廠

日職／藤浪晉太郎為復活拚了　牛棚練投已達152公里

國民黨尾牙便當會基層憂「最後一餐」　曾銘宗：大家堅守崗位

五甲關帝廟國運籤曝！下半年財運比去年好　農曆2月罷韓「了悟生靈嘆一生」

林書豪祝麻吉帕森斯早日康復　小瑞佛斯聯絡「高富帥」家人曝傷勢好轉

國際熱門新聞

快訊／美國確診第一起「武漢肺炎」病例

梅根抱兒散步照曝光　卻被網友罵翻

澳網選手要球童剝香蕉被主審罵

參加男友哥婚禮　她驚新郎變男友

短髮櫻花妹「整形級剪髮」前後對比曝光網看傻

母拿59萬給女兒結婚度蜜月　不到1年「吃掉女婿」挺孕肚上街

英男遊泰病倒　症狀類似武漢肺炎

美國流感也爆發　這季已6600死

印度驚見人臉羊　村民把牠當神拜

歷經200多次飛行測試　A330-700L服役

情侶比賽中場熱吻　攝影機定格「男方尷尬臉抽手」

梅根退出王室「背後計畫被親姐看透」續攀大咖鋪路

禁中國人入店！箱根店家告示惹議

北韓今起關閉邊界　嚴防武漢肺炎

更多熱門

相關新聞

桃園男不甩保護令潛屋躲5hrs！掐脖侵犯前女友

桃園男不甩保護令潛屋躲5hrs！掐脖侵犯前女友

桃園一名高姓男子2019年8月間違反保護令，偷偷潛入前女友小欣（化名）的住所，並潛入房內叫醒她談復合，小欣驚醒決定報警處理，高男見狀竟雙手猛掐對方的脖子，最後在小欣苦苦哀求下才鬆手，隔日清晨又性侵對方得逞。檢方依殺人未遂等罪將高男提起公訴。

19歲嫩妹賣初夜！富商砸4000萬得標

19歲嫩妹賣初夜！富商砸4000萬得標

烏航11烏籍罹難者遺體運回　家屬淚崩

烏航11烏籍罹難者遺體運回　家屬淚崩

參加百k單車賽遭撞慘摔毀容　肇事者僅12歲

參加百k單車賽遭撞慘摔毀容　肇事者僅12歲

2歲女兒好奇拿鐵釘塞插座…當場遭電重創

2歲女兒好奇拿鐵釘塞插座…當場遭電重創

關鍵字：

家暴放火毀容Natalia Krytska烏克蘭

讀者迴響

發燒話題

開票結果 澳洲大火 反送中 捷運環狀線 黑鷹失事 王令麟 遠航停飛 高以翔 謝和弦 韓國瑜 尹衍樑 眼霜 尾牙 唇筆 黃寶慧 地震 波特王 香港 石虎 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 郭台銘 柯文哲 柯P 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 黃瀞瑩 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 黃寶慧 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

武漢團取消　禁止178名陸客來台

大亨搶「金錢豹名花」槍轟堂主下體　遭報復喪命

遊完武漢生病！台男「不戴口罩還說謊」護理師爆氣

KIMIKO交往5個月閃嫁！男友落淚求婚：妳跑不掉了

台灣確診武漢肺炎！女台商「發燒9天」才回台

快訊／武漢肺炎病院確認來自野味！

台灣肺炎病例　重症醫師10點拜託

醫護全身防護衣　武漢肺炎感染者：啐！

國外3C達人與YouTuber異口同聲　iPhone 12 有新色取代「夜幕綠」！　

武漢肺炎台灣首例！南部女台商確診

雞排妹：我做到睡著！網紅瘋男釣出女神驚人發言

武漢市長：外面的人不要進來！

春節「武漢陸客團」來台人數曝光

「反骨男孩」瑋哥深夜西門緊貼G星諠

和泰員工好幸福　做1年領2年薪

更多

最夯影音

更多
台灣一例確診！全民嚴防武漢肺炎　醫師親自教「洗手重點+口罩戴法」

台灣一例確診！全民嚴防武漢肺炎　醫師親自教「洗手重點+口罩戴法」
絕對吃不完！台南「聚寶盆意麵」 大碗60塊炸量：一個人能當三餐

絕對吃不完！台南「聚寶盆意麵」 大碗60塊炸量：一個人能當三餐

英國哈利王子出面了！回應「殿下頭銜遭除」：極度悲傷

英國哈利王子出面了！回應「殿下頭銜遭除」：極度悲傷

小燈泡命案兇手王景玉3度逃死刑　高院認吃藥控制病情有教化可能

小燈泡命案兇手王景玉3度逃死刑　高院認吃藥控制病情有教化可能

「在不瘋狂」游否希：不要當我們是塑膠！　怒掀「潛規則、刷粉絲卡、暗殺團員」有證據

「在不瘋狂」游否希：不要當我們是塑膠！　怒掀「潛規則、刷粉絲卡、暗殺團員」有證據

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

演員片場生存秀《演技派》

演員片場生存秀《演技派》

延禧攻略于正頂級製作，每周六22點鎖定ETtoday播吧，誰能成為最佳演技派？

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面