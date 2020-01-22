農曆新年「3大抓姦時段」曝光！　徵信業者揭原因：成功機率特別高

▲徵信業者透露農曆春節期間3大抓姦時段。示意圖非當事人。（圖／記者周宸亘攝）

記者葉國吏／綜合報導

今(22日)天是農曆新年最後一個上班日，但其實對許多行業來說是「沒有過年」的，以徵信業者為例，由於跟監、抓猴都是必須配合被查人，所以過年對他們來說，簡直就是「薛丁格的年假」，在有跟沒有之間，但至少可以吃完年夜飯。

臉書專頁「立達徵信社」發文透露，根據過去統計，除夕團圓是華人地區非常重要的習俗，除了工作以外，很難找到一個可以說服人不回家團圓的藉口，這也讓沒有年假的徵信業者得以回家吃年夜飯喘息。

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不過在吃年夜飯年的「除夕下午」、「初一」，則是抓姦機率特別高的時段，「尤其是除夕當天下午，機率之高令人不敢想像」。徵信業者也根據以往資料統整出農曆春節3大抓姦時段：

1、初一：除非有約定好的家庭行程，否則初一基本上要找藉口脫身實在太簡單了（EX：我們在放假，老外可沒有放假之類的）。

2、初三：初一早，初二早，初三睡到飽，從除夕忙到初二，初三本來就是休憩的日子，要找藉口、約個小會也很正常。

3、初二：如果不用跟著回娘家的話，就是開溜大吉的好日子呢。粉絲專頁最後也奉勸各位已婚人士「學著對自己家庭負責，讓調查員可以回家安心過個好年。有什麼事情，我們過完年之後再說。」