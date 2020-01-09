她叫已婚上屬「親愛的」... 2人關係好到「進摩鐵」　正宮怒帶2孩跟車抓姦！

▲人夫與小三進摩鐵偷情，正宮早動員全家，跟車在後要抓姦，事後怒提告求償50萬元。（示意圖／Ettoday資料照）

記者孫于珊／新北報導

一名陳姓女子稱呼已婚上屬張男「親愛的」，甚至還叫他「老公」！張妻發現2人的曖昧訊息後，決定帶上2名子女跟車抓姦，確認2人關係真的好到「上摩鐵」後，張妻憤而提告求償50萬元。新北地院認定陳女與張男2人行為已侵害張妻配偶權，必須連帶賠償20萬元為適，全案可上訴。

對話內容顯示，2018年6月至12月間，陳女不時以「親愛的」稱呼張男，到家還會報平安，還會說「老公愛你」、「好愛你」，也會撒嬌說「看到你們家那個（指張妻）我會很難過」等語，甚至說道，「你也很明白這份感情，我也受盡委屈…你竟然可以說你沒愛我，等於把我殺死！」

然而這些對話都被張妻發現，張妻還看到自己老公在旅館拍攝陳女的照片，讓張妻氣到決定帶上兒子、女兒跟車抓姦，戳破老公藉故工作外出與陳女到摩鐵幽會的謊言。女兒也證述，確實成功抓到2次爸爸與陳女進出摩鐵。張妻因此認定他們至少發生3次通姦行為，怒求償50萬元。

不過陳女與張男2人辯稱，由於他們是公司業務直屬上、下線，為部屬關係，彼此擁有兄妹之情，平時會互相開玩笑攻訐對方，且陳女也常以親暱用詞對待其他公司同仁，強調2人間關係單純，並未有任何逾矩行為。

法官審酌，由於親生女兒指證歷歷，加上有親密對話為證等，因此認定陳女與張男確實有交往行為，讓張妻受有精神上痛苦，兼衡雙方的學經歷等一切情狀後，認為精神慰撫金50萬元過高，應以賠償20萬元為適當。

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