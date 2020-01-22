曾救過無數名SARS病患！　陸專家王廣發也中招...待武漢視察至少8天

▲大陸國家衛健委武漢肺炎專家王廣發日前也感染武漢肺炎。（圖／翻攝北京大學第一醫院網站）

記者洪珮瑄／綜合報導

湖北武漢的新型冠狀病毒肺炎疫情已蔓延至全球，截至今（22）日早上7點，大陸共確診323例感染病例。大陸國家衛健委武漢肺炎專家組成員王廣發日前指出，當前疫情可防可控，不過他昨（21）日卻證實自己也被感染，且曾待在武漢視察至少8天。

大陸衛健委日前強調，已建立疫情「日報告、零報告」制度，「且專家研判認為，當前疫情仍可防可控，但新型冠狀病毒傳染來源尚未找到，疫情傳播途徑尚未完全掌握，病毒變異仍需嚴密監控。」

據悉，該名表示疫情「可防可控」的專家，就是北京大學第一醫院呼吸和危重症醫學科的主任醫師王廣發，他日前曾親身到武漢視察，並稱病毒的致病性較弱。不過，他昨日向有線新聞證實，自己確診新型肺炎的消息，目前正在接受隔離治療，呼籲眾人勿過分關注其個人情況。

▲武漢肺炎持續擴散到全球。（圖／達志影像／美聯社）

《中國經營報》報導，王廣發於1981年進入北京醫科大學醫學系，1995年曾前往日本進修，1998年出任北大一院呼吸內科副主任，並在北京大學獲得碩士及博士學位。直到2003年爆發SARS疫情，他自始終站在SARS的第一線奮戰，並擔任北大一院SARS的主檢醫師和專家組組長，負責醫院所有的SARS疾病治療和SARS病房籌建工作。

報導指出，王廣發在SARS疫情後，成為北大一院接觸SARS病人最多、戰鬥時間最長的醫護人員，更成為北京市第17屆「五四獎章」的5位獲獎醫務人員之一。

據陸媒早前報導，大陸國家衛健委專家早在去（2019）年12月31日前，就已抵達武漢。作為大陸國家醫療專家組專家的王廣發也跟著前往當地視察，直到10日晚間，他在接受記者專訪時指出，目前病人的病情和整體疫情處於可控狀態，大部分患者病情屬於輕到中度。

此外，王廣發表示，和一般性的細菌性肺炎相比，目前該病患者除了發燒、咳嗽之外，痰不多、白細胞不太多，有些病人出現淋巴細胞減少情況，胸部影像中雙肺呈現散在的毛玻璃斑片狀陰影，具有一定的特徵。

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