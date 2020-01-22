「蝙蝠」或為武漢肺炎病毒原宿主！中國專家：病毒有很強感染人能力

▲武漢肺炎疫情肆虐。（圖／達志影像／美聯社）

記者鄭思楠／綜合報導

武漢肺炎疫情肆虐，截至1月22日早上9點30分左右，大陸全境累計確診案例已達323例、台灣1例、日本1例、泰國2例、南韓1例。其中武漢市累計報告新型冠狀病毒感染的肺炎病例270例，已治癒出院25例，死亡6例。據最新報導，當地病毒專家研究發現，2019新型冠狀病毒（2019-nCoV）自然宿主可能是蝙蝠。

中科院上海巴斯德研究所研究員郝沛、軍事醫學研究院國家應急防控藥物工程技術研究中心鐘武研究員與中科院分子植物卓越中心合成生物學重點實驗室李軒研究員等人合作，1月21日在《中國科學：生命科學》（英文版），線上發表了題為《武漢新型冠狀病毒進化來源和傳染人分子作用通路》的論文。

研究人員發現，由於2019新型冠狀病毒（2019-nCoV）的進化鄰居和外類群都在各類蝙蝠中有發現，推測2019-nCoV的自然宿主也可能是蝙蝠，如同導致2002年「非典」的SARS冠狀病毒一樣，2019-nCoV在從蝙蝠到人的傳染過程中很可能存在未知的中間宿主媒介。

▲大陸全境累計確診案例已達323例。（圖／路透社）

該論文還指出，與SARS病毒相比，在2019-nCoV的spike基因（編碼S-蛋白）中，與宿主即人體ACE2（血管緊張素轉化酶）蛋白結合的5個關鍵氨基酸有4個發生了變化，但變化後的氨基酸，卻整體性上非常完美的維持了SARS病毒S-蛋白與ACE2蛋白互作的原結構構象。儘管武漢新型冠狀病毒的新結構與ACE2蛋白互作能力，由於丟失的少數氫鍵有所下降（相比SARS病毒S-蛋白與ACE2的作用有下降），但仍然達到很強的結合自由能。

論文直指，武漢冠狀病毒是通過S-蛋白與人ACE2互作的分子機制，來感染人的呼吸道上皮細胞，研究成果預測了「武漢冠狀病毒有很強的對人感染能力」。

北京大學一位不願透露姓名的專家向《中國新聞週刊》表示，這篇論文結論是2019-nCoV病毒和SARS病毒作用並介導傳染人的分子作用通路一致，即感染機制一致，但由於2019-nCoV病毒s-蛋白上的氨基酸序列發生了變異，所以導致該病毒和ACE2的結合能力不如SARS高。因此，他認為，這次2019-nCoV病毒的傳播能力可能不如SARS病毒。

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