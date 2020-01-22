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謝震武犀利問蔡英文：有沒有想過改行程「吃火鍋」　全場笑翻

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▲▼總統蔡英文被問到敏感的「火鍋題」。（圖／翻攝自YouTube／新聞面對面）

▲總統蔡英文被問到敏感的「火鍋題」。（圖／翻攝自YouTube／新聞面對面）

 記者錢玉紘／綜合報導

總統大選落幕當晚，高雄市長韓國瑜取消國際記者會後，被拍到與團隊一同去吃火鍋，引發爭議，總統蔡英文日前在節目上接受專訪時，也被主持人謝震武問到「是否曾改變行程去吃火鍋」，全場來賓聽到這一題都笑翻。

總統蔡英文連任成功後，接受許多節目專訪，日前在《新聞面對面》節目中，主持人謝震武先問道蔡總統如何與維安人員調整彼此形成的步調，接著開玩笑問道，「您有在過程當中，曾經有臨時想要改變行程，去吃火鍋嗎？」引發現場來賓一陣大笑。

蔡總統表情一陣尷尬，謝震武則繼續追問「您喜歡吃火鍋嗎」，蔡英文則回答「我大部分吃火鍋都在家裡吃，我也想在外面吃吃啦」。蔡總統解釋，有時候她外食還可以幫店家宣傳，一舉兩得，但是單純去吃飯，要出動大陣仗維安的事情，還是會盡量避免。

先前韓國瑜放鳥媒體吃火鍋的事情引發許多爭議，他13日上午回到高雄市府上班被問及此事時解釋，「火鍋是因為團隊都沒吃飯，就謝謝大家，他們辛苦的幫忙，所以請他們吃飯。」而取消記者會的原因是希望民眾可以冷靜，因為民眾情緒非常高昂，快要失控，「所以我在台上特別感謝大家，希望大家冷靜。」

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