台灣確診武漢肺炎病例　重症醫師寫下「10點拜託」

記者趙蔡州／綜合報導

大陸武漢肺炎持續延燒，台灣21日出現首例確診個案，一名55歲女台商因為對當地醫療沒有信心，11日發燒後撐了9天才從武漢飛回台灣。一名醫生在臉書分享台灣出現首例武漢肺炎的10點省思，指出台灣有能力在一日內確診病患，未來民眾有症狀要配合主動通報，也希望大家不要肉搜感染者。

▲台灣21日出現首例武漢肺炎確診個案。（圖／路透社）

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醫師陳志金21日晚間在臉書寫下10點台灣首例『武漢肺炎』的省思：

1.台灣有能力在一日內確診。

2.登機檢疫有其必要，要對我們疾管署的快速防疫動作有信心。

3.民眾若有症狀，要配合主動通報，除可儘早診斷，也避免疫情進入台灣社區。

4.同班機旅客（疾管署是建議前後五排）應自主管理14天，若有發燒或呼吸道症狀，應通報1922。

5.是否戴口罩自行就醫或由防護周全的救護人員送醫，待疾管署公告或指示。

6.在飛機上，無論有無症狀，個人建議在用餐以外的時間，都戴上口罩、勤洗手，至少在武漢出發的班機應該如此。

7.航空公司應考慮讓機組員全面配戴口罩，至少在武漢出發的班機應如此。

8.航空公司遇有乘客發燒或呼吸道症狀，應該發給口罩，並考慮移往乘客較少之區域，由一名專門的組員配戴口罩服務，減少接觸其他乘客和機組人員。病人使用過的衛生紙等污染物，應置於感染性塑膠袋密封，如果情況允許，其使用過的廁所，其他人亦勿使用。

9.主動通報很重要，千萬別因為害怕被隔離而隱匿，不只是因為隱匿會被罰的問題，「而是主動通報，可以讓自己儘早獲得治療，避免危害生命」，同時也避免傳染給身邊的親友和醫療人員。

▲醫師陳志金希望大家不要肉搜、批評謾罵感染者，「記得，我們的共同敵人是病毒！」（圖／達志影像／美聯社）

陳志金最後第10點特別提醒，已經在武漢或其他省分被感染的台灣人，應該都會想辦法回國治療。雖不鼓勵「帶病」登機，但考慮到國人人對當地醫療的不信任，有回國治療的人道需求，「這是人之常情。」

除非能在當地通報，至台商設立的醫院就醫，或由政府安排專機集中載回，要不然的話，與其讓他們「悄悄的」回來，或經由轉機避開由武漢出發，進入機場甚至社區，豈不是更麻煩。

所以是否考慮，讓生病的人在登機時主動通報、全程配戴口罩、並規劃坐在遠離其他乘客之區域回國，只是看航空公司願不願意配合，這是個令人糾結、需要思考的兩難問題。

最後，拜託各位「請勿肉搜、批評謾罵感染者，也請保護好病人個資，「她也是不得已被感染的，她已經儘可能做好對別人的防護了」、「記得，我們的共同敵人是病毒！」