今飆29度迎年假　彭啟明曝「過年冷空氣大爆發」時間：入冬最強！全台有感

▲彭啟明說，天氣穩定回暖到初一，初二開始全台有雨。（圖／資料照／記者李毓康攝）

記者陳俊宏／台北報導

要放假了，過年天氣曝光！天氣風險公司總經理彭啟明提醒，初二（26日）、初三（27日）、初四（28日）有道鋒面水氣，全台灣有雨；初四、初五（29日）有波強冷空氣衝到台灣來，很有可能是今年入冬以來最強，持續時間也比較久，「全台灣冷空氣都會來，這都會一起冷」，至於會不會變成寒流還要再看。對此，中央氣象局預報員陳伊秀說，屆時會多冷還要再觀察。

陳伊秀接受《ETtoday新聞雲》訪問指出，今天（22日）天氣穩定，溫度回升明顯，預計西半部高溫約26到29度，宜蘭、花蓮、台東約25、26度；今各地大多為晴時多雲，僅花東有零星降雨。

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陳伊秀表示，今和小年夜（23日）比較熱；除夕（24日）、初一（25日）有波鋒面在台灣北部海面掃過來，水氣增多、降雨區域比較廣，北部、東半部有局部短暫雨。

▲▼今雨區預報圖。（圖／氣象局）

陳伊秀說，鋒面初二通過，緊接著冷空氣下來，目前預報是東北季風強度；初三、初四華中、華南雲雨區東移，全台都有雨，中部以北、東半部降雨比較短暫，南台灣則比較局部。

陳伊秀表示，下波冷空氣帶來的低溫，預計中部以北約14到16度，空曠地區也沒特別低，要注意是高溫的下降，北部今、小年夜約26、27度；除夕、初一降4度約22、23度；初二、初三、初四東北季風加上水氣更多，高溫僅16到18度。

▼北部未來一周溫度趨勢圖。（圖／氣象局）

彭啟明21日指出，天氣穩定回暖到初一；初二開始有點變化，初二、初三、初四有道鋒面水氣，全台灣有雨，「不是北部喔」；初四、初五強冷空氣報到，「衝到台灣這邊來」，降溫到初六，開工那天恐怕很乾冷，這波有可能是今年入冬以來最強，持續時間也比較久。

彭啟明提醒，比較麻煩的是，這波冷空氣目前架構還滿好的，預計有可能接近10到11度，會不會變成寒流再說；但整個東亞似乎有一波冷空氣大爆發，「下周降溫幅度會讓你很有感」，初六上班期間「全台灣冷空氣都會來，這都會一起冷。」

對此，陳伊秀說，目前預報下波冷空氣仍是東北季風等級，「後面那波多冷不確定性還是很高，還要再觀察。」

►我沒有遲到，是時間遲到了！