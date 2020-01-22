武漢肺炎「決戰點在醫院」！　醫護群聚感染將不再有限度人傳人

▲武漢華南海鮮市場被認為是最初發生武漢肺炎的地點。（圖／路透社）

記者黃翊婷／綜合報導

台灣21日出現首例武漢肺炎的確診個案，世界衛生組織目前已經將武漢肺炎定調為「可能持續人傳人」。台大醫院小兒部主任黃立民認為，疫情的「決戰點」就是在醫院，畢竟醫護人員與病患接觸頻繁，較容易爆發群聚感染。

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台灣首例武漢肺炎個案是一名55歲的女台商，她原本是在武漢從事教育工作，本月11日出現發燒、咳嗽、喉嚨痛等症狀，但因為對當地醫療沒信心，撐了9天才搭機返台，全程都有配戴口罩，也有在登機時主動告知機組人員，一下飛機經過檢疫人員評估，立即轉送醫院接受治療，目前仍在負壓隔離病房觀察中。

根據《聯合報》報導，中央流行疫情指揮中心21日凌晨獲報，武漢當地醫院爆發醫護群聚感染，已知共15人確診，但陸方出面否認。台大醫院小兒部主任黃立民在該報導中提到，疫情的決戰點其實就在醫院，因為醫護人員與病患互動頻繁，加上就醫時正好是體內病毒量的高峰期，所以較為容易引起醫護群聚感染；中研院生醫所兼任研究員何美鄉也提醒，如果出現院內感染，那麼武漢肺炎就不再只是「有限度」的人傳人。

▼▲感染武漢肺炎會出現發燒、咳嗽等症狀。（圖／ETtoday資料照，下同）

目前世界衛生組織已經將武漢肺炎定調為「可能持續人傳人」，為防疫情擴大，疾管署也提升武漢旅遊疫情建議至第三級警告（Warning），提醒民眾非必要勿前往當地。中央疫情指揮中心呼籲，若民眾近期有前往大陸武漢及鄰近區域，應落實肥皂勤洗手、咳嗽配戴口罩等個人衛生措施，避免接觸野生動物及急性呼吸道感染症患者，也要避免出入傳統市場及醫療院所，保護自己也是保護他人。

此外，重症醫師陳志金21日也在臉書發表一篇長文，並列出「10點拜託」希望全民一起配合，包含登機檢疫、主動通報、自主管理、勤洗手、戴口罩等等，同時也不要肉搜或批評感染者，畢竟染病也是不得已的，「記得，我們的共同敵人是病毒！」

▼預防武漢肺炎，民眾出入公共場所最好配戴口罩。

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