參院即將開審「川普彈劾案」　4大階段曝光…白宮預期2周內落幕

▲美國國會山莊。（圖／路透社）



記者王致凱／編譯

美國歷史上第三次總統彈劾案，將於美東時間21日下午1時（台灣時間22日凌晨2時）於聯邦參議院展開審理。民主黨試圖將川普免職，而共和黨則已經下定決心力保，並且以最快速度結束彈劾風波。

法新社參考美國過去2次彈劾案程序，整理參議院開審後的可能程序。針對川普總統的正式彈劾指控已經於16日提交給參院，當天晚上正式傳票就被送交到白宮。白宮當晚就作出回覆，雙方周末也已經向參院提交案件摘要。接下來4個階段，可能的程序如下。

●制定規則

美東時間1月21日下午1時，參議院將召開彈劾法庭，由最高法院首席大法官羅伯茲（John Roberts）主持。參院的第一項工作為決定審理規則，包括控辯雙方陳述應該花多少時間；由參議員提出，但由大法官宣讀的提問時間有多少；以及是否傳喚證人或補送新證物。

參議院多數黨領袖麥康奈（Mitch McConnell）已經在20日提議，應讓兩造雙方各自在2天內有24小時提出自己的論述。預期民主黨會努力爭取傳喚證人，或是迫使參院進行閉門辯論，但麥康奈表明在論證和提問階段前不會考慮證人問題，而共和黨又在參議院站多數，因此麥康奈的意見較佔上風。

●聽審

麥康奈形容，他的規則草案與1999年柯林頓彈劾案的審判規則非常相似，當時審判整整持續了5周，而克林頓本人並未出席。預期川普總統也不會親自出庭，而是選任一個由9位律師組成的團對為他辯護。

柯林頓案開審時，辯方逐條否認彈劾調款，然後才由眾院推派出的控方代表優先提出論證，雙方共花費三天時間來表明各字論點。參議員隨後透過大法官，向雙方提問超過150個問題。

白宮已經表示，預期整個審理過程能在2周內結束。

●證人

在柯林頓案中，參院在制定規則後17天閉門辯論了2項議題，一項是駁回指控，力一項是傳喚證人。這些議題都可以經由簡單多數表決來決定。

在川普案中，這兩項議題可能同時出現。川普已經呼籲參議院駁回指控，而眾院代表則希望傳喚證人並取得文件。如果共和黨人能保持團結，他們能駁回指控，也可以拒絕傳喚證人，並立刻對川普彈劾案進行最終表決。

在柯林頓案，駁回指控的動議被拒絕，但傳喚證人的動議則通過。3名證人私下作證後，其證詞摘錄被提交給參議院。再參議院進行最終表決前，這兩項動議都為整個審理過程增加了近2周的時間，最終參議院認定柯林頓無罪。

●判決

無論是跳過或是傳喚證人，解決證人問題後，彈劾案將進入最後判決階段。依照規定，必須有3分之2參議員同意，才能認定總統有罪。目前共和黨在參議院內佔多數，且到目前為止議員們仍堅定的支持川普，因此幾乎能確定彈劾案不會過關。

▼由於共和黨在參議院佔多數，川普預期能順利度過彈劾風暴。（圖／路透）



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