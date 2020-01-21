疫情爆發不到一個月　美開始研發武漢肺炎疫苗

▲武漢肺炎疫情持續擴散。（圖／達志影像／美聯社）



文／中央社

美國有線電視新聞網（CNN）報導，美國研究機構正努力針對爆發於中國湖北省武漢市的新型肺炎病毒研發疫苗。

美國國家衛生研究院（NIH）轄下的國立過敏與傳染病研究院（National Institute of Allergy and Infectious Diseases）主任佛奇（Anthony Fauci）表示，正進行研發疫苗的初步步驟，可能要好幾個月才會展開第一階段臨床試驗，一年多之後才能取得疫苗。

武漢肺炎疫情是自去年12月底開始傳出，中國政府委任的專家說，迄今已有超過200人感染病毒。病患主要群聚在中國，但泰國、日本、南韓也出現4起病例。這種病毒源自動物身上，已知可以人傳人。多數病患去過北京南方約1000公里的武漢華南海鮮市場，有些沒去過。目前已有4名病患死亡。

新型病毒屬於冠狀病毒，與2003年在亞洲爆發、造成超過700人喪命的嚴重急性呼吸道症候群（SARS）病毒屬於同一家族；自2012年以來奪走超過800人性命的中東呼吸症候群（MERS）病毒也是冠狀病毒。

美國休士頓貝勒大學醫學院（Baylor College of Medicine）疫苗科學家霍特茲（Peter Hotez）說，分處德州、紐約及中國的一組科學家也正研發疫苗。

霍特茲表示：「我們學到的教訓是冠狀病毒傳染很嚴重，是最新、最主要的全球健康威脅之一。」 他說，比起人類免疫缺乏病毒（HIV）或流行性感 冒等其他病毒，研發冠狀病毒疫苗比較沒那麼多困難， 「每種病毒都會設下自己的關卡，但冠狀病毒會是相對 較明確易懂的疫苗標靶」。

他還表示，若疫苗研發出來，醫護人員可能包括在第一批施打對象之內，因為他們直接面對感染患者。此外，他認為，科學家能針對不到一個月前才發現 的病毒展開研發疫苗的工作，是「很了不起」的事，他歸功於迅速測定、公布病毒基因組序列的中國研究員。

霍特茲提到：「SARS爆發時，花了將近一年才辨明並繪出完整基因碼，現在幾週就完成了。」但佛奇強調，關於2019新型冠狀病毒（2019-nCoV ）還有很多問題，「情況還在演變，很難預測最後會變成怎樣，但我們必須非常嚴肅看待」。