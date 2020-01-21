5年性侵至少44名婦女　60歲「枕套強暴犯」藏30多年終落網

Robert Eugene Koehler tiene 60 años de edad, era llamado ‘El violador de la funda de almohada’ y ahora deberá responder por crímenes que al parecer cometió entre mayo de 1981 y febrero de 1986. https://t.co/5nza686Owd — Univision 23 Miami (@Univision23) January 20, 2020

實習記者賴韻如／綜合報導

美國佛羅里達州一名惡名昭彰的「枕套強暴犯」（Pillowcase Rapist）於1980年代初期性侵多達44名婦女，時隔30多年，他在18日被逮捕進了布洛瓦郡（Brevard County）監獄，目前正等候轉獄到邁阿密戴德郡（Miami-Dade County）。

據《邁阿密先驅報》報導，這名被稱為「枕套強暴犯」嫌犯是60歲的柯勒（Eugene Koehler），他於1981年5月至1986年2月之間，曾經對南邁阿密至迪爾菲爾德海灘（Deerfield Beach）地區多達44名婦女進行恐嚇、性侵。據悉，柯勒鎖定未鎖上窗戶或大門的住宅直接闖入，不僅以刀械威脅家中婦女，更將她們頭上戴上枕套、毛巾或襯衫等等來掩飾自己的面貌。

Suspected ‘Pillowcase Rapist’ who terrorized South Florida women in early 1980s arrested, Robert Eugene Koehler Wiki, Bio, Twitter, Facebook, Instagram, Arrested and 03 Facts to Knowhttps://t.co/zV2E7EOSRI pic.twitter.com/qUZ3LLHRGM — wiki fox news (@fox_wiki) January 20, 2020

報導中指出，這些受害者包含教師、空姐、藝術家、模特兒、護士、學生等具有吸引力且年輕的女性。最後，就在第44名受害者遭受襲擊時，她欺騙嫌犯因為自己沒有戴眼鏡，說服他可以不用將其蓋住，接著記住對方樣貌、特徵，並和檢調人員合作提供嫌犯草圖和塑像。

警方在1986年3月成立了逮捕「枕套強暴犯」專案組，還發現嫌犯的血型是O型血，其亞組僅佔人口的1％，相當罕見，但遲遲無法識別出強暴犯，最後專案組便於1年後解散。

據悉，柯勒為棕櫚泉一名登記性罪犯，他於18日被逮捕進入布洛瓦郡監獄，正等待轉獄至邁阿密戴德，目前仍不清楚柯勒被正式起訴的罪名。