警友挺警！關山警分局瑞豐警友站慰問南線6分所

▲ 關山警分局瑞豐警友站慰問南線6分所，圖為鹿野派出所。（圖／記者楊鈞典翻攝）

記者楊鈞典／台東報導

台東縣警察局關山分局瑞豐警友站新任站長潘金來及榮譽站長趙双路及幹事林文龍等人，在分局長潘仕能及第四組組長張淵瑜陪同下，於21日至南線6分所向戮力執行「109年加強重要節日安全維護工作」的員警實施慰問，並致贈慰問品，並強調注意執勤安全及身體健康，祝福大家都能過個「鼠」您最好的年！

瑞豐警友站因體恤員警執行專案工作員警之辛勞，特於年前至瑞豐派出所、武陵派出所、延平分駐所、鹿野分駐所(含鸞山派出所)及瑞源派出所「109年加強重要節日安全維護工作」自1月16日22時起至1月30日24日止，共為期15天，專案工作主要為讓民眾平安歡度春節而規劃實施，以「治安平穩、交通順暢、民眾安心」為工作主軸，犯罪預防偵防並重、維持交通順暢及有效回應民眾需求，展現警察維護治安之決心、整頓交通之盡心及服務民眾之同理心，營造「關懷弱勢、維護社區安全、安居樂業」的社會氛圍，讓民眾過一個順遂、如意的春節假期。

關山警分局長潘仕能表示：感謝瑞豐警友站長期以來對於警察的支持，分局每位同仁將持續落實專案期間各項勤務，以維護轄內民眾身家財產安全，保障合法、打擊不法。

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