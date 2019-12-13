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七股阿嬤老年喪子遺留兩孫生活困苦　郭信良前往慰問

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▲台南七股阿嬤老年喪子遺留兩孫，台南市議會議長郭信良率員前往慰問。（圖／記者林悅翻攝）

▲台南七股阿嬤老年喪子遺留兩孫，台南市議會議長郭信良率員前往慰問。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

台南市七股區陳家阿嬤的次子因急性肝衰竭，在11月中病逝，遺留一雙尚就讀國小的孫子女，陳家阿嬤及兩孫不僅沒有經濟收入，原有祖厝亦殘破不堪，極需外界幫助，台南市郭信良議長12月13日上午，與議員方一峰前往發放慰問金6萬元，陳昆和、謝財旺、蔡蘇秋金及蔡秋蘭議員則由服務處人員代表前往關心。

郭信良議長指出，陳家阿嬤已經高齡83歲，本該含飴弄孫，不料阿嬤的次子及其同居人相繼在今年8月及11月病逝，留下分別就讀於國小2年級及6年級的一對孫子女。陳家阿嬤本身行動不便，且無經濟來源，急得不知如何是好。另外，雖然有祖厝可以棲身，但也年久失修，多數屋頂都有破洞，生活環境不佳。

郭信良議長表示，兩個孩子還小，在短短不到5個月之間，相繼失去了媽媽和爸爸，在心理應該留下很深的創傷，除了學校老師的關心，希望社會局的社工辛苦一些，多多家訪，幫助孩子們早日走出悲傷。

在居住環境方面，郭信良議長說，武誠慈善會、登陸愛心會及回社慈善會已經發揮愛心，先幫陳家阿嬤修繕房子的後方屋頂，但整體環境仍然破舊不堪居住；台南市議會今日聯繫台南市勞工局長王鑫基及台南市木工業、油漆、泥水等職業工會一同現勘，將盡快進行較全面的修繕，讓阿嬤和兩個孫子女有較好的居住環境。

至於經濟問題，郭信良表示，市議會的慰問金只能解燃眉之急，而政府部門所提供的弱勢兒童及少年生活扶助金額有限，實在需要市民大眾及社福團體長期的關心，才能幫助陳家兄妹繼續就學成長。有意捐款的民眾可捐至中華郵政（代號700）帳戶，帳號0191292-0209221，戶名陳官蔚。該帳戶的存褶及印章目前由七股區公所保管，所得善款未來將轉入另外開設的信託專戶。郭信良議長呼籲大眾發揮人飢己飢、人溺己溺精神，踴躍捐款，用實際行動幫助陳家兄妹。

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