收廢紙年賺近百萬！　42歲大姐花「8年積蓄」買房...希望取個好媳婦

▲不少人靠拾荒圖溫飽，非本文當事人。（圖／記者湯興漢攝）

記者蔡儀潔／綜合報導

來自甘肅天水的虎大姐每天在河南鄭州街頭回收廢紙箱，年收入將近20萬元（人民幣，下同，約新台幣90萬元），7、8年下來，她已經為兒子買了一套90萬元的房子。虎大姐的舉動吸引大批網友按讚，不過也有不少人指出，「這麼辛苦攢的錢給兒子買房，他住的踏實嗎？」

根據《梨視頻》報導，虎大姐今年42歲，一天工作10小時。她透露，扛過最重的廢品有將近30公斤，收入好的時候一天能收100多公斤紙箱，辛勤的勞動下她年收入將近20萬元，而這筆錢則是用來給高中畢業的兒子買房，「希望兒子取個好媳婦。」

▲存了7、8年錢後，虎大姐為兒子在鄭州市買了一套人民幣90萬元的房子。（圖／CFP）

虎大姐的故事在微博引起熱議，不少網友感慨「收廢品年入20萬？太厲害了」，底下有人分享身邊案例稱，「真的有！我附近收廢品早就買房了！」、「我家這邊開卡車大量收紙板的老闆好幾年前就買了排屋」、「別說了，我去收破爛了」、「光看賊吃肉沒看賊挨打。這大姐平時得多累，省吃儉用！」。

也有不少人對虎大姐給兒子買房的事情發表評論，「真不明白，受苦受累就只為兒子買房？」、「看女人，累死累活給兒子攢錢買房」、「以後兒子一定得要孝順啊」、「為了好的生活不怕苦累工作可以理解，但為給兒子買房。。希望兒子以後能夠感恩吧」。

►►完整影片傳送門