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「想買房嗎？」面試他必問求職者...不想買的就淘汰！作家解析真正重點

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▲1995年後出生的畢業生陸續進入職場。（圖／CFP）

▲面試示意圖。（圖／CFP）

【不買房子可以，還是要有其他奮鬥目標，投入一生的狂熱】

文／洪雪珍

Kent是一家中大型企業的主管，最近約我喝下午茶，談起找人的流程，其中有兩道面試必考題讓我愣住：

請繼續往下閱讀...

「你想要買房子嗎？」

「你認為，你買得起嗎？」

從買房子，判斷出工作態度

之後Kent會依照「對於房子渴望與自信的程度」將應徵者分為3類，淘汰其中2類，再來就雀屏中選的那1類仔細判斷，決定錄用哪一位。這3類分別是--

●第1類，不想買房：
Kent認為，這類求職者的努力動機最薄弱，績效表現一定殿底，淘汰！

●第2類，想買房卻認為買不起：
Kent認為，這類求職者有努力動機，但容易受挫退縮，淘汰！

●第3類，想買房，想辦法就是要買得起：
Kent認為，這類求職者奮鬥目標明確，雖然沒錢，但是相信自己做得到，也願意付出代價，是Kent的最愛！

我一聽，反射性的說出直覺：

「不公平！」

接著，我直言這是歧視，對於家境差的年輕人，等於是剝奪就業機會，太殘忍！於是Kent舉了曾經錄用的3名年輕人為例，告訴我這是他付出代價獲得的用人心得，也一一驗證過，他個人堅信這個用人的判斷準則是經得起考驗。

買房、公寓、房貸、房子、家。（圖／CFP）

▲房子示意圖。（圖／CFP）

父母出錢買房子，不必努力了？

第一位年輕人，是台大畢業生，學習力強，很快適應上手，做事有效率，主管交辦的事都可以在截止時間的前一刻「準時」交出來，無可爭議。Kent並不滿意，希望逼出對方潛能，同時也恨鐵不成鋼，才20啷噹的年輕人，怎麼像60歲的人等著退休似的在工作？便找年輕人懇談，哪裡知道對方說：

「我何必要努力？人生最大的一件事：買房子，我的爸媽早就幫我準備好了。至於我工作賺的錢，只要夠吃喝及小雀幸就可以。」

Kent50多歲，想不通有人不想奮鬥，理由竟然是不需要買房子，難道他沒有跪著也要爬到的夢想嗎？

「喔，你說的夢想，是指像爸媽那樣打拼，就為了買得起房子嗎？太辛苦也不值得，不是我追求的，我要的是工作與生活平衡。」

買不起房子，努力沒有用？

第二位年輕人，私大畢業，有幾年相關工作經歷，Kent跟他談薪水，責任制拿5萬元，非責任制4萬元，年輕人選擇後者。Kent不解，1年多12萬元，為什麼不想多賺錢？結果獲得這樣的回答：

「台北房子動輒一兩千萬元，工作10年不過多120萬元，也買不起一間廁所，我不要責任制，不想把自己綁死在工作上整整10年。」

錄用之後，年輕人認真負責，但是Kent覺得缺少衝勁，想要激發出他的鬥志，便苦口婆心勸導，聽到的回應竟是一派無奈，年輕人說出矛盾掙扎的心情：

「我是想買房子啊，租房子不是辦法，可是一想到驚人的房價就失去鬥志，想不出要拼到何年何月何日，才能在台北擁有房子！」

▲下班,周休,上班族,星期五,休假。（圖／CFP）

▲職場示意圖。（圖／CFP）

有自信買得起房子，最有衝勁

第三位年輕人，畢業自名列前茅的私大，面試時攤出5張證照，還詳述前面2個工作的傑出績效，表現出高度積極性，並用極盡誠懇的態度強調：

「請你一定要給我高薪，因為我有女朋友，想要結婚、想要買房子，這些都是35歲前要完成的目標！我願意百分之百配合公司，加班或出差都可以。」

報到後每一天，年輕人都是兩眼烱烱有神，遇到特殊任務不只勇於承擔，還自動加班，績效拼到超越目標，Kent滿意得不得了，3年加薪4次共2萬元。第4年，年輕人來向Kent請辭，理由是新公司給他多1萬元的薪水。

「1萬元說多不多、說少不少，算一算，在台北蛋白區邊緣焦掉的那一圈可以多買5坪，以後有孩子比較夠住。」

唯有找到奮鬥目標，生命才不會虛無

說完3個年輕人的故事，Kent兩手一攤，擺出一副事實就是如此的架勢，語重心長的說：

「這一代的問題，不在於買不起房子，而在於失去奮鬥目標。」

帶過很多年輕屬下，Kent發現只要人生有目標，努力有方向，工作就會積極有衝勁，而房子是其中一個目標，雖然買房子不是遠大的理想、甜美的夢想，卻是一股逼得人往前走的動力，努力工作與賺錢，腳踏實地，不致迷失。

相反的，Kent嘆了一口氣說，不少年輕人早早就打定主意不婚不生不買房，不去想像未來，不去勾勒人生藍圖，看似經濟壓力小，充滿小確幸，日子過得舒服，渾然不知道人生為何而戰、工作為何而拼，找不到著力點，缺少奮鬥目標。

遺憾的是，年輕人看不到自己的迷失，還將一切歸罪到房子上。父母有錢的年輕人，有房子了，認為不需要打拼；父母沒錢的年輕人，買不起房子，認為打拼沒有用，好像房子是台灣年輕人唯一的奮鬥目標，沒有其他了…Kent的感慨，讓我想起日本的「暢銷書之神」見城徹的話：

「狂熱，才能覆蓋生命的虛無。」

▲勞工,上班族,下班,工作。（圖／視覺中國）

▲職場示意圖。（圖／CFP）

一生都要對某件事狂熱

見城徹是天才型的企畫編輯，33歲就當上角川書店的總編輯，後來自行創業，21年做出21本破百萬的暢銷書，無人能及，在他自己的著作《人生是一個人的狂熱》裡，談到7、8歲時，鄰居阿姨過世，他哭了一整天，倒不是為阿姨的死悲傷，而是突然發現自己有一天也會死，生命有限，每一天都在朝向死亡的終點走去｡

當這麼想時，一種無邊無際的虛無把這個小男孩當頭籠罩住，內心空虛得難以自已。從此，為了不讓空虛不安給吞噬，見城徹一直保持一個習慣：

「對某件事狂熱，擁抱奮鬥目標，付出壓倒性的努力。」

他一生都不斷告訴自己，不要在山腳下當一隻安穩度日的肥豬，寧願辛苦的往上爬，做山頂上凍死的野狼，為死而生。一樣的，房子這件事若是不可得，仍然要去找到令人狂熱的一個目標去奮鬥，這才是人活在世上的意義。

買不買房子，永遠有贊成與反對兩派，沒有定見。本文不是房仲業的業配，只想跟你說一個重點，你可以不買房子，但是仍然要找出奮鬥目標，投入一生的狂熱，才對得起自己，也擁有得了未來！


洪雪珍
知名專欄作家
fb粉絲團：https://goo.gl/0slQx5
Line@：https://line.me/R/ti/p/%40bfj9781d
Youtube：https://reurl.cc/jD2nn
學歷：政大新聞系、台大商學所
歷任：yes123求職網-副總經理、自由時報-行銷經理、台北愛樂電台-協理兼行銷總監、聯合報-主編
專欄：yahoo、商周網站、今周刊網站、大人社團等
著作：《要獨立老，不要孤獨老》《你的強大，就是你的自由》《哪有工作不委屈，沒有工作你會更委屈》

▲▼《要獨立老，不要孤獨老》。（圖／洪雪珍提供）

★ 版權聲明：圖片為版權照片，由CFP視覺中國供《ETtoday東森新聞雲》專用，任何網站、報刊、電視台未經CFP許可，不得部分或全部轉載，違者必究！

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